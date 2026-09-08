Stellantis superó las 600.000 unidades vendidas en Sudamérica
Stellantis alcanzó el 26,6% de cuota de mercado en la región impulsado por el desempeño comercial en Brasil y Argentina.
El conglomerado Stellantis sobrepasó la barrera de los 600.000 vehículos comercializados en Sudamérica durante los primeros ocho meses de 2026. El resultado le otorga un 26,6% de participación de mercado en la región, lo que implica que más de uno de cada cuatro autos 0 km vendidos en la zona pertenece al grupo empresarial.
Brasil lidera las operaciones con casi 504.000 unidades matriculadas, en tanto que Argentina aporta aproximadamente 96.000 vehículos. Durante agosto, la suma de ambos mercados alcanzó las 76.000 unidades, representando un aumento del 2% frente al mismo mes de 2025.
Desempeño por marcas en el mercado brasileño
El comportamiento de las principales firmas del grupo en Brasil durante agosto de 2026 arrojó los siguientes números:
Fiat: Encabeza el mercado por octavo mes consecutivo con 48.467 unidades (18,4% de participación). La pick-up Strada fue el vehículo más vendido del país con 13.798 unidades y el hatch Argo se posicionó en el cuarto lugar con 8.811 unidades. En el segmento de utilitarios, la marca dominó con la línea de camionetas (19.763 unidades entre Strada, Toro y Titano) y en furgones con la Fiorino (1.845 unidades). El crossover Fastback logró su mejor marca del año con 5.133 patentamientos.
Jeep: Contabilizó 9.027 unidades entre los modelos Renegade, Compass y Commander. El inicio de comercialización del nuevo Jeep Avenger sumó más de 5.000 reservas, duplicando las ventas semanales de la firma en el cierre del mes.
Ram: Comercializó 3.369 camionetas en agosto, marcando un incremento del 60,3% frente a agosto de 2025 y completando un acumulado anual de 21.492 unidades (+19,7%).
Leapmotor: Superó las 1.000 unidades mensuales por segundo mes consecutivo, ubicando al modelo C10 al frente de los SUV medianos 100% eléctricos.
Citroën: El modelo C3 creció un 15% en volumen mensual respecto al año anterior, mientras que el utilitario Jumpy registró una suba del 165%.
Peugeot: Registró un crecimiento del 145% en las entregas del utilitario Expert y un avance del 36% en el modelo Boxer en la comparación interanual de agosto.