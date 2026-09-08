Stellantis superó las 600.000 unidades vendidas en Sudamérica

Fiat: Encabeza el mercado por octavo mes consecutivo con 48.467 unidades (18,4% de participación). La pick-up Strada fue el vehículo más vendido del país con 13.798 unidades y el hatch Argo se posicionó en el cuarto lugar con 8.811 unidades. En el segmento de utilitarios, la marca dominó con la línea de camionetas (19.763 unidades entre Strada, Toro y Titano) y en furgones con la Fiorino (1.845 unidades). El crossover Fastback logró su mejor marca del año con 5.133 patentamientos.

Jeep: Contabilizó 9.027 unidades entre los modelos Renegade, Compass y Commander. El inicio de comercialización del nuevo Jeep Avenger sumó más de 5.000 reservas, duplicando las ventas semanales de la firma en el cierre del mes.

Ram: Comercializó 3.369 camionetas en agosto, marcando un incremento del 60,3% frente a agosto de 2025 y completando un acumulado anual de 21.492 unidades (+19,7%).

Leapmotor: Superó las 1.000 unidades mensuales por segundo mes consecutivo, ubicando al modelo C10 al frente de los SUV medianos 100% eléctricos.

Citroën: El modelo C3 creció un 15% en volumen mensual respecto al año anterior, mientras que el utilitario Jumpy registró una suba del 165%.