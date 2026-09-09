Opel conmemora los 35 años del debut del Astra F, el modelo más producido en la historia de la compañía.

Opel conmemora el 35.º aniversario del lanzamiento del Astra F, la séptima generación de su vehículo compacto y la primera en adoptar la denominación «Astra» a nivel global. Presentado en 1991 como sucesor del Kadett E, el modelo se transformó en el vehículo más comercializado de la firma alemana, alcanzando 4,13 millones de unidades fabricadas entre 1991 y 1997.

Diseñado bajo el contexto de mayores exigencias ambientales y de seguridad de principios de los años 90, el Astra F introdujo avances estructurales y materiales reciclables en su proceso de producción.

Innovaciones en seguridad, habitabilidad y sustentabilidad El desarrollo del Astra F priorizó la protección de los ocupantes y la eficiencia en el uso de recursos:

Seguridad pasiva: Incorporó el Sistema de Seguridad Opel, compuesto por dobles barras de acero laterales en las puertas, pretensores en los cinturones de seguridad delanteros y rampas anti-deslizamiento en los asientos. En 1994 sumó airbags frontales de serie para conductor y acompañante.

Aprovechamiento del espacio: Desplazó el parabrisas 74 milímetros hacia adelante en comparación con el Kadett E, incrementando el espacio para las rodillas y la altura del techo en 50 milímetros. Su coeficiente aerodinámico en la versión GSi alcanzó un Cx de 0,30 .

Materiales reciclados: Gran parte del panel de instrumentos, consolas y revestimientos interiores fueron fabricados en polipropileno reciclable. Componentes como soportes de paragolpes y pasos de rueda utilizaron plásticos recuperados.

Tecnología a bordo: Estrenó una pantalla multifunción central que integraba la radio, el ordenador de a bordo y los diagnósticos del vehículo, además de ser el primer compacto con sistema de purificación de aire contra polen y partículas. 35 años del Opel Astra: del icónico Astra F a las nuevas versiones electrificadas Opel Gama de carrocerías, motores y versión eléctrica «Impuls III» La oferta inicial incluyó versiones de cinco puertas (hatchback y familiar Caravan) junto a la variante deportiva GSI de tres puertas, equipada con motores 2.0 litros de 115 CV y 150 CV (este último con 16 válvulas y doble árbol de levas). En 1992 se sumó el sedán de cuatro puertas y en 1993 la variante descapotable diseñada por Bertone.

En el plano de las tecnologías alternativas, entre 1993 y 1997 la marca desarrolló la flota experimental Astra Impuls III. Diez prototipos 100% eléctricos equipados con motores asíncronos trifásicos (de 57 CV y 61 CV) completaron más de 350.000 kilómetros de pruebas. El modelo alcanzaba una velocidad máxima de 120 km/h y una autonomía de hasta 150 kilómetros.