Nuevo Opel Corsa GSE: 281 CV eléctricos, 0 a 100 km/h en 5,5 s y chasis deportivo

Opel inició la recepción de pedidos de su variante eléctrica de alto rendimiento orientada al segmento B.

Opel oficializó la apertura de pedidos en el mercado europeo para el nuevo Corsa GSE, la versión de altas prestaciones de su icónico modelo compacto. Esta variante 100% eléctrica se posiciona como el vehículo de producción más rápido en la gama actual de la marca del rayo, combinando un planteo dinámico de circuito con la funcionalidad para el uso diario.

El modelo iniciará sus entregas tras su debut público programado para el mes de octubre en el Salón del Automóvil de París, comercializándose en Alemania con un precio de partida de 39.900 euros.

Opel Corsa GSE Opel Tren motriz, aceleración y chasis deportivo El esquema mecánico del Opel Corsa GSE entrega prestaciones inéditas dentro de la gama del modelo compacto:

Rendimiento: Genera 281 CV (207 kW) de potencia y un torque inmediato de 345 Nm .

Aceleración y velocidad: Registra un 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.

Sonido activo: Incorpora una firma sonora deportiva desarrollada en Rüsselsheim que modulando su intensidad según la aceleración.

Puesta a punto del chasis: Tracción delantera con diferencial autoblocante Torsen multidisco, suspensión deportiva rebajada con topes hidráulicos, dirección recalibrada y un sistema de frenos de alto rendimiento con pinzas amarillas Alcon de cuatro pistones.

Modos de conducción: Permite seleccionar entre los parámetros Sport (calibración para pista), Normal y Eco. Autonomía, batería y tecnología bidireccional El vehículo almacena su energía en un paquete de baterías de iones de litio de 54 kWh (51 kWh útiles):

Autonomía: Homologa un rango de marcha de hasta 374 kilómetros bajo el ciclo WLTP.

Tiempos de recarga: Admite potencias en corriente continua (CC) que le permiten recuperar del 20% al 80% de la capacidad en aproximadamente 27 minutos .

Tecnología V2L: Integra la función de carga bidireccional Vehicle-to-Load, lo que permite utilizar la batería del auto para alimentar dispositivos eléctricos externos. Opel Corsa GSE Opel Diseño exterior, habitáculo y equipamiento El diseño deportivo se distingue por el paragolpes frontal y posterior específicos de la línea GSE, pintura bi-tono con techo, alerón y espejos en negro carbono, y llantas de 18 pulgadas calzadas con neumáticos Michelin Pilot Sport 4S.