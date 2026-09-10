Volkswagen presentó la Amarok V6 Unlimited: detalles, equipamiento y precio
Volkswagen presentó una serie especial de 500 unidades numeradas en la Exposición Rural de Palermo.
Volkswagen presentó formalmente la Amarok V6 Unlimited, una serie especial limitada a 500 unidades numeradas de la camioneta mediana fabricada en el país. El lanzamiento se llevó a cabo en el marco de la Exposición Rural de Palermo, espacio donde la marca exhibió la variante orientada a clientes que buscan mayor exclusividad y equipamiento diferencial.
Detalles estéticos y equipamiento exclusivo
La serie Unlimited suma un paquete de diseño exterior enfocado en tonos oscuros y elementos funcionales específicos:
Estética exterior: Overfenders en negro brillante, grilla frontal en acabado Black, estribos ovales negros, paragolpes trasero negro mate y calcomanías laterales con la denominación de la versión.
Accesorios funcionales: Amortiguadores de asistencia para la apertura del capot y de la tapa de la caja de carga, además de lona marítima de serie.
Detalles interiores y confort: Luces de proyectores con proyección en el suelo en las puertas delanteras, alfombras de goma con diseño específico e insignia interior con la numeración correspondiente a cada una de las 500 unidades.
Precio de la nueva Volkswagen Amarok
La nueva versión se comercializa a un precio de 93.930.742 pesos, situándose en la parte alta del catálogo de la camioneta. Por su parte, los precios del resto de la gama de la pick-up oscilan entre los 61.894.950 y los 92.427.921 pesos