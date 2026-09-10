Volkswagen presentó la Amarok V6 Unlimited: detalles, equipamiento y precio

Volkswagen presentó una serie especial de 500 unidades numeradas en la Exposición Rural de Palermo.

Volkswagen presentó formalmente la Amarok V6 Unlimited, una serie especial limitada a 500 unidades numeradas de la camioneta mediana fabricada en el país. El lanzamiento se llevó a cabo en el marco de la Exposición Rural de Palermo, espacio donde la marca exhibió la variante orientada a clientes que buscan mayor exclusividad y equipamiento diferencial.

Detalles estéticos y equipamiento exclusivo La serie Unlimited suma un paquete de diseño exterior enfocado en tonos oscuros y elementos funcionales específicos: