Fin de semana largo: cómo funcionarán el transporte, los bancos y los servicios en el AMBA

Por el fin de semana largo del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, distintos servicios modificarán su funcionamiento en el AMBA . Habrá cronogramas especiales para el transporte público y cambios en hospitales, bancos, el estacionamiento y la recolección de residuos.

Durante el feriado, los distintos medios de transporte funcionarán con cronogramas especiales:

Durante el fin de semana largo cambiará el funcionamiento de algunos servicios públicos.

Los hospitales porteños mantendrán las guardias y el servicio del SAME para atender emergencias durante todo el feriado.

La recolección de residuos domiciliarios se realizará en los días y horarios habituales, por lo que el servicio no sufrirá modificaciones durante el fin de semana largo.

Dónde se podrá estacionar en CABA

El estacionamiento tendrá un esquema especial durante el feriado:

Estará permitido estacionar en calles y avenidas donde las restricciones rigen durante los días hábiles.

La excepción no se aplicará en los lugares donde la prohibición de estacionar rige las 24 horas.

Qué pasará con los bancos y las oficinas públicas

Los bancos, las oficinas de atención al público y las dependencias gubernamentales permanecerán cerrados durante el feriado.

No obstante, se podrán realizar operaciones bancarias a través del home banking y de los cajeros automáticos habilitados.

Dónde habrá controles de tránsito

Además, durante el fin de semana largo se reforzarán los controles de tránsito en distintos puntos del AMBA. Los operativos incluirán: