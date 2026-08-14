Fin de semana largo: cómo funcionarán el transporte, los bancos y los servicios en el AMBA
Durante el fin de semana largo habrá cambios en el funcionamiento del transporte, los bancos, los hospitales, el estacionamiento y otros servicios en el AMBA.
Por el fin de semana largo del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, distintos servicios modificarán su funcionamiento en el AMBA. Habrá cronogramas especiales para el transporte público y cambios en hospitales, bancos, el estacionamiento y la recolección de residuos.
Cómo funcionará el transporte en el AMBA
Durante el feriado, los distintos medios de transporte funcionarán con cronogramas especiales:
- Colectivos: circularán con el esquema de domingos y feriados, por lo que habrá una menor frecuencia de unidades y los tiempos de espera podrán ser más largos.
- Trenes: tendrán frecuencias de jornada no laborable. Se recomienda consultar los horarios de Trenes Argentinos antes de viajar.
- Subte y Premetro: funcionarán con el cronograma habitual de los domingos, con primeras y últimas formaciones en los horarios previstos para los feriados.
Qué pasará con los servicios de salud
Los hospitales porteños mantendrán las guardias y el servicio del SAME para atender emergencias durante todo el feriado.
En cambio, los consultorios externos permanecerán cerrados.
Cómo será la recolección de residuos
La recolección de residuos domiciliarios se realizará en los días y horarios habituales, por lo que el servicio no sufrirá modificaciones durante el fin de semana largo.
Dónde se podrá estacionar en CABA
El estacionamiento tendrá un esquema especial durante el feriado:
- Estará permitido estacionar en calles y avenidas donde las restricciones rigen durante los días hábiles.
- La excepción no se aplicará en los lugares donde la prohibición de estacionar rige las 24 horas.
Qué pasará con los bancos y las oficinas públicas
Los bancos, las oficinas de atención al público y las dependencias gubernamentales permanecerán cerrados durante el feriado.
No obstante, se podrán realizar operaciones bancarias a través del home banking y de los cajeros automáticos habilitados.
Dónde habrá controles de tránsito
Además, durante el fin de semana largo se reforzarán los controles de tránsito en distintos puntos del AMBA. Los operativos incluirán:
- Controles de alcoholemia.
- Test de detección de estupefacientes.
- Mayor presencia de agentes del Cuerpo de Agentes de Tránsito en los principales accesos y avenidas con mayor circulación.