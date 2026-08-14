Día del Niño a lo grande: los festejos que se preparan en todo Mendoza

Este fin de semana se celebra en Argentina el Día del Niño y Mendoza se prepara para una serie de festejos a lo largo de toda la Provincia. Con fuerte presencia de los municipios, se espera una decena de eventos para ponerle color y alegría a esta fecha tan esperada.

Este año, el festejo por el Día del Niño coincide con el fin de semana largo del lunes 17 de agosto en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, por lo que las celebraciones se realizarán mayormente en la previa de un día no laboral.

En Las Heras , del 14 al 16 de agosto se realizará en el predio ubicado en Acceso Norte y Pescadores una gran feria del juguete, realizándose el gran festejo el 16, con un Homenaje a María Elena Walsh a cargo de la Orquesta Estable del departamento, la presentación del rapero Sub y el show de las Guerreras K-Pop.

A su vez, Luján de Cuyo lleva adelante una cargada agenda de eventos en diferentes espacios del departamento, los cuáles se extenderán a lo largo de todo el mes de agosto los fines de semana en distritos como Ciudad, Ugarteche, Agrelo, Potrerillos o Las Compuertas. El calendario completo puede consultarse en la web del municipio.

El jueves 13 comenzará en el Parque San Vicente de Godoy Cruz una importante feria del juguete, la cual permanecerá hasta el domingo con más de 200 stands, además de juegos, sorteos y shows en vivo. El evento tendrá como entrada un alimento no perecedero, el cual se destinará al Banco de Alimentos de Mendoza.

El Gobierno de Mendoza postergó el festejo por el mal tiempo para el domingo 23, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, contará con la colaboración de diferentes instituciones deportivas de la zona. El evento comenzará a las 15 y se podrá disfrutar de elencos de circo, payasos, mimos, música, juegos y gastronomía. Además, habrá sorteos de bicicletas, pelotas, camisetas y juguetes.

Maipú también postergó las celebraciones. El festejo será el sábado 29 de agosto en el Parque de la Familia “Héroes de Malvinas” en San Roque desde las 14 y continuará el domingo 30 en el Teatro Griego Papa Francisco del Parque Metropolitano con juegos recreativos, shows, patio de comidas y sorteos.

El Gobierno reprogramó el festejo por el Día de la Niñez.

Festejos por toda la provincia

En la zona Este de la provincia, Santa Rosa llevará su propia agenda de actividades en todos los distritos, al igual que Junín, que llevará las celebraciones a todos los puntos del municipio. Los calendarios pueden consultarse en la web o las redes de las diferentes comunas.

En San Rafael, serán más de 40 las celebraciones durante el mes de agosto en todo el departamento. El calendario completo con las fechas y lugares puede consultarse a través de las redes sociales de la Municipalidad de San Rafael o en su sitio web oficial.

Otro departamento que federalización sus festejos por todo su territorio fue Tunuyán, quien llevará su agenda de eventos por cada distrito realizando más de una decena de celebraciones.

Finalmente, San Carlos dividirá en dos sus festejos y celebrará en Eugenio Bustos y La Consulta por duplicado. Desde las 14, habrá premios, sorpresas, regalos y mucha diversión en las celebraciones del departamento.

Ciudad prepara una torta gigante para el Día del Niño

La Municipalidad de Ciudad de Mendoza festejará el Día de la Niñez el 22 de agosto a partir de las 10.30 en la plaza Independencia, con entrada libre y gratuita. Además de sorteos y actividades para disfrutar en familia, el municipio prepara una torta solidaria gigante, en conjunto con la organización Los Horneritos.

La Ciudad de Mendoza y Horneritos prepara una gran torta para el Día del Niño, superando a la del año pasado. Ciudad de Mendoza

El objetivo es cocinar la torta más grande de Argentina, con un peso cercano a las 4 toneladas dividida en aproximadamente 35.000 porciones que se distribuirán entre los presentes. La propuesta culinaria, denominada “Valientes”, busca transmitir valores como el esfuerzo colectivo, la solidaridad y el trabajo en equipo.