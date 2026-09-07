Incendio en Nevados de Chillán: evacuaron un conocido hotel del centro de esquí

En Chile, bomberos apagaron un incendio en un complejo turístico en la zona cordillerana de Ñuble. No hay víctimas, aunque sí daños y evacuación.

Chile tuvo ayer un incendio de consideración en un hotel. Foto Bomberos de Chile

Un incendio sorprendió ayer en Chile. Se trata del Hotel Alto Nevados, en la cordillera de los Andes, Región de Ñuble. El fuego tomó la parte superior del hotel, según informaron los bomberos que acudieron a sofocar las llamas. No se informa de víctimas, pero hubo evacuación de los pasajeros.

El hotel turístico está en el kilómetro 85 del llamado Camino Nevados de Chillán, donde hay termas y un centro de esquí.

Ante la emergencia, llegaron al lugar Bomberos de Chillán y Pinto y las personas alojadas y personal del hotel debieron evacuar el edificio.

Bomberos de Chile investiga ahora la razón del incendio. Foto Bomberos de Chile Chile investiga las causas En Chile, ahora se investigan las causas que originaron el incendio. Se ha descartado hasta ahora que el siniestro, producido ayer domingo a la tarde, haya dejado heridos.