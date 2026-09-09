Diputados aprobó el emplazamiento para las comisiones de Discapacidad y morosidad
Giro de estrategia en el gobierno tras haber aprobado por unanimidad los dos emplazamientos propuestos por la oposición.
Giro de estrategia en el gobierno tras haber aprobado por unanimidad los dos emplazamientos propuestos por la oposición.
Desde las 12, la Cámara de Diputados abrió una sesión para imponerle a La Libertad Avanza una hoja de ruta para tratar los proyectos de endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en Discapacidad. Lo más importante, a nivel político, será que el kirchnerismo y sus aliados le mostrarán al Gobierno que tienen los números para dominar la agenda.
Legisladores de distintos bloques recordaron al periodista Samuel “Chiche” Gelblung, quien murió a los 82 años. Desde el recinto destacaron su extensa trayectoria y su aporte al periodismo argentino. Pablo Juliano resaltó su capacidad para contar e investigar la realidad del país y recordó especialmente la generosidad que tuvo con él. Nicolás Trotta lo definió como un periodista comprometido con la palabra, Kelly Olmos, Silvana Giudici y Lourdes Arrieta también destacaron distintos aspectos de su carrera y su vínculo con la profesión.
Por su parte, Virginia Gallardo compartió un recuerdo personal de Gelblung y repasó su trayectoria como periodista, productor, director y conductor, además de sus trabajos como corresponsal de guerra. “Fue, por sobre todas las cosas, un apasionado de su oficio”, sostuvo la diputada, quien cerró su homenaje con una despedida cargada de emoción: “Te quiero, Chiche. Fuiste, sos único e irrepetible”.
Chiche Gelblung tenía 82 años.
El diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón presentó una cuestión de privilegio contra el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la sesión de Diputados. Su planteo estuvo vinculado con la situación de la discapacidad, el endeudamiento y los fondos que el Gobierno gira a las provincias. Paulón cuestionó al ministro por la situación de sus fondos en el exterior y reclamó que los funcionarios que tienen dinero fuera del país lo traigan a la Argentina. En ese marco, sostuvo que "el ministro de Economía que le pide confianza al pueblo argentino tiene más del 90 por ciento de su dinero fuera del país".
También apuntó contra Caputo por las transferencias a las provincias y afirmó: "Seguramente está el ministro detrás de cada giro que no se hace a una provincia". Además, cuestionó el hecho de que Caputo vaya a las universidades a pedirles a los pibes que le digan a los padres que saquen los dólares del colchón: "es jueguito para la tribuna".
El diputado opositor Esteban Paulón
Myriam Bregman cuestionó al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por las restricciones a las intervenciones de los legisladores y sostuvo que el esquema acordado para ordenar el debate terminó limitando la participación opositora. "Hoy, con el número de diputados y diputadas que hay sentados y sentadas en sus bancas, podríamos haber aprobado un proyecto que alivie a todos los endeudados", afirmó.
Ante el planteo, Menem le pidió que formulara una cuestión de privilegio y señaló que ese punto ya había sido puesto a consideración del cuerpo. Bregman respondió: "Hoy se negaron a dar soluciones".
El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, destacó la votación del emplazamiento de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor para avanzar con el tratamiento de los proyectos vinculados a la morosidad crediticia. "El Congreso hoy está a la altura de las circunstancias", sostuvo Juliano, quien señaló que existen 50 proyectos de ley vinculados con la problemática y que de ese conjunto deberán surgir alternativas para los argentinos endeudados para afrontar gastos corrientes.
El diputado recordó además que hace dos semanas 133 legisladores plantearon en el recinto la urgencia de abordar la morosidad de las familias y remarcó que se trata de una problemática que atraviesa a distintos sectores políticos. "Cuando se corren las banderías partidarias y salimos de la camorra de la política, podemos abordar entre todos los problemas que están en la mesa de los argentinos", afirmó.
El diputado de Unión por la Patria Nicolás Alfredo Trotta apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante una cuestión de privilegio y le pidió que revisara la situación con su "jefe", el presidente Javier Milei. A su turno, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Pedro Martínez, también cuestionó el comportamiento de Menem durante la sesión y sostuvo: "Usar el teléfono lo distrae de prestar atención".
Foto: Telam
Desde el oficialismo señalaron que la votación de Diputados representó una discusión de reglamento ganada por el oficialismo y remarcaron que durante la sesión no se abordaron las cuestiones de fondo, que deberán discutirse en las comisiones. Según la interpretación del bloque, el cronograma aprobado para el trabajo parlamentario mantiene el esquema que había planteado el 2 de septiembre.
El bloque oficialista destacó que se evitó girar los proyectos a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que, según sostienen, los futuros dictámenes no podrán incorporar cuestiones presupuestarias ni implicar gastos. Y respecto a la emergencia en Discapacidad, que la situación ya está cumplida y que se busca garantizar las atenciones de manera permanente.
A pedido del diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, la Cámara de Diputados realizó una votación nominal sobre el emplazamiento de las comisiones de finanza y defensa al consumidor a realizar reuniones conjuntas los martes 15, 22 y martes 29, última fecha a fin de emitir dictamen. La propuesta fue aprobada con 249 votos afirmativos, 1 negativo y ninguna abstención, por lo que quedó habilitado el tratamiento en las comisiones correspondientes.
Durante el debate en la Cámara de Diputados, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés sostuvo que el sector atraviesa un fuerte malestar social y reclamó extender la emergencia en Discapacidad. En ese sentido, afirmó: "El sector de la discapacidad sin lugar a duda está en un estado de malestar social. Las personas con discapacidad, y sus familias".
Valdés también citó al cardenal Ángel Rossi para plantear la gravedad de la situación: "El Cardenal ha hablado de que hay un sadismo de estado en este tiempo con la discapacidad, por eso pedimos que prorroguemos la ley de emergencia en discapacidad de forma urgente".
El diputado nacional Eduardo Valdés es el autor de uno de los principales proyectos del peronismo.
Sin dictamen de comisión, el proyecto sobre mora crediticia necesitaba reunir dos tercios de los votos emitidos para poder ser tratado sobre tablas en la Cámara de Diputados. La habilitación no alcanzó esa mayoría y fue rechazada por el recinto.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la moción de Juan Marino, de Unión por la Patria, para emplazar a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda. El plenario tendrá una reunión informativa el miércoles 16 de septiembre y otra el miércoles 23, cuando está previsto avanzar con el dictamen. Ambas reuniones fueron fijadas para las 12.
Afirmativo emplazamiento
El diputado de Unión por la Patria Juan Marino propuso emplazar a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Discapacidad para que se reúnan el 16 y el 23 de septiembre a las 12 y avancen con el tratamiento del expediente sobre la emergencia nacional en Discapacidad establecida por la ley vigente. Solicitó una votación nominal. La moción también plantea que, si por razones de fuerza mayor las comisiones no pudieran reunirse, los encuentros pasen al día siguiente.
La Cámara de Diputados rechazó la habilitación para tratar sobre tablas el proyecto que proponía prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia en materia de Discapacidad, establecida por la Ley 27.793. Como la iniciativa no contaba con dictamen de comisión, para avanzar se requerían dos tercios de los votos emitidos, una mayoría que no pudo alcanzarse en el recinto.
Arrancó el debate en Diputados con La Libertad Avanza dando quórum y el kirchnerismo junto a sus aliados dispuesto a avanzar con el emplazamiento de las comisiones que deberán tratar los proyectos sobre emergencia en Discapacidad y morosidad familiar. La jornada representa una nueva muestra de fuerza opositora frente al Gobierno de Javier Milei, que decidió evitar que la sesión fracasara por falta de asistencia y optó por permanecer en el recinto para administrar el escenario político.
Tras la sesión, la Labor Parlamentaria cerró el cronograma para el emplazamiento en Discapacidad. El plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda tendrá una primera reunión informativa el miércoles 16 de septiembre y volverá a juntarse el miércoles 23 para firmar el dictamen. Los dos encuentros están fijados a las 12.
En paralelo, quedó definida también la hoja de ruta del emplazamiento por morosidad. El plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor sesionará en modo informativo el martes 15 y el martes 22 de septiembre, y cerrará el proceso con la firma del dictamen el martes 29. Las tres citas están pautadas para las 14.
El bloque que preside Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) dará quórum este miércoles en la sesión pedida por la oposición, según cpnfirmaron fuentes oficiales de la Cámara de Diputados.
El volantazo en la estrategia se dio luego de que los aliados del Gobierno confirmaran que iban a acompañar la jugada del kirchnerismo y de los bloques aliados. Así Martín Menem desplegó su estrategia de control de daños, frente a lo que se espera que sea una derrota para el Gobierno.
Según trascendió de fuentes parlamentarias, casi la totalidad de los 18 integrantes de Provincias Unidas bajará al recinto para dar luz verde a la sesión, al igual que los ocho diputados de Argentina Federal, los tres de Elijo Catamarca, los tres tucumanos de Independencia, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, Karina Maureira de La Neuquinidad, y hasta Eduardo Falcone del MID y el larretista Álvaro González (PRO).
A la cuenta hay que agregar los 93 de Unión por la Patria, los cuatro del Frente de Izquierda, los dos de Encuentro Federal, la dupla de la Coalición Cívica y monobloquistas sueltos como Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Jorge Fernández, el quórum (un piso de 129 diputados para iniciar la sesión).
Con este escenario consumado, y ante la imposibilidad de desbaratar la sesión, La Libertad Avanza estudiaba seriamente la alternativa de dar quórum en el recinto.
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