"Bastardo apátrida": Luis Petri salió con tapones de punta contra Alberto Fernández

El diputado nacional Luis Petri salió con los tapones de punta contra el ex presidente Alberto Fernández tras sus críticas a la compra de los aviones F-16 por parte del gobierno de Javier Milei . El exministro de Defensa calificó de “bastardo apátrida” al ex mandatario nacional en medio de la discusión sobre la política de la actual gestión respecto a las Islas Malvinas.

Días atrás, Alberto Fernández cuestionó la estrategia de Milei respecto al conflicto con el Reino Unido y señaló que la Argentina está "absolutamente desarmada" a la vez que criticó la incorporación de 24 aviones de combate F-16.

El ex presidente sostuvo que los aviones comprados a Dinamarca son antiguos y fueron adquiridos sin parte de la tecnología que utiliza la OTAN y calificó la operación como “desfalco”.

Frente a estas declaraciones, el diputado Luis Petri cruzó duramente al ex presidente y afirmó que “ Alberto Fernández es un bastardo apátrida ”. “Los patriotas son los que tienen amor por la tierra de sus padres y Alberto Fernández es un bastardo apátrida porque no puede decir lo que dijo, porque es un ex presidente de la Nación”, expresó el ex ministro de Defensa, durante una entrevista con el periodista Luis Majul en el canal La Nación +.

Petri defendió la adquisición de los aviones F-16 durante su gestión como ministro de Defensa de la Nación y destacó la relevancia que tienen en el marco de la estrategia desplegada por el presidente Milei.

“A la hora de preguntar si los F16 sirven o no habría que preguntarle a los veteranos de la Guerra de Malvinas. Son aviones que están modernizados, que tienen horas de vuelo remanentes por 25 años que hoy están peleando en el mundo. Más de 26 países los utilizan”, sostuvo el diputado de La Libertad Avanza.

En este sentido, subrayó que “el poder diplomático se ejerce con el respaldo del poder militar, no para utilizarlo sino para disuadir, para lograr el cumplimiento de la palabra empeñada”.

El legislador nacional planteó que “la causa Malvinas es una causa nacional que abrazamos todos los argentinos. Y este gobierno se siente orgulloso de nuestras fuerzas armadas. Y lo digo porque el kirchnerismo al humillar a las Fuerzas Armadas, al desfinanciarla, al restarle equipamiento era funcional a los intereses del Reino Unido, y eso se terminó”.