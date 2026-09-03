Vaciar Gaza "a voluntad": el polémico plan de un alto funcionario de Israel

Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional israelí, presentó un proyecto para promover la salida de personas de la Franja de Gaza en un plazo de siete años.

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, presentó este jueves un plan para promover la salida "voluntaria" de la Franja de Gaza de 1,86 millones de personas en un plazo de siete años, y anunció su intención de asumir una futura cartera de Migración si su partido, Poder Judío, continúa en el Gobierno.

El plan, bautizado 'Desconexión 710' y en cuya elaboración se trabaja desde el inicio de la guerra, contempla la creación de una oficina gubernamental específica, acuerdos con países receptores, rutas migratorias reguladas y paquetes de asistencia para los emigrantes. Según las cifras presentadas, el objetivo es que salgan de la Franja unas 250.000 personas en el primer año, 1,11 millones en tres años y 1,86 millones en siete años.

El documento fija doce principios, entre ellos la exigencia de que cada salida esté avalada por un país de acogida, la apertura de un expediente individual por caso, la prioridad a la salida de unidades familiares completas, diversas vías migratorias, compensación económica a terceros países y una asignación económica a los emigrantes durante sus primeros 24 meses fuera de Gaza.

Ben Gvir, el ministro de Seguridad Nacional israelí Itamar Ben-Gvir /Cuenta de X Apoyo de Trump y legitimación Ben Gvir cifró la inversión inicial israelí en 10.000 millones de séqueles (casi tres millones de euros), con un marco de financiación adicional de hasta 50.000 millones de séqueles condicionado a la participación internacional y a los acuerdos que se alcancen con los países receptores.

El ministro sostuvo que su propuesta, que dijo haber defendido desde el comienzo de la guerra pese a las críticas iniciales, ganó legitimidad después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, planteara públicamente la idea de fomentar la emigración desde Gaza como parte de una solución al conflicto.