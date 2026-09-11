A 25 años del 11S: cómo Soledad Silveyra dio la noticia en Gran Hermano

El mundo llevaba cuatro días intentando comprender los atentados del 11S cuando Carolina Chiappetta salió de la casa de Gran Hermano . Tras 43 días aislada, la participante desconocía la caída de las Torres Gemelas . Soledad Silveyra la recibió en vivo y quedó a cargo de contarle una noticia que había cambiado la historia.

Era el 15 de septiembre de 2001 y Telefe emitía la segunda edición del reality. Mientras millones de personas ya habían visto una y otra vez las imágenes de los ataques, dentro de la casa los participantes permanecían sin acceso a medios ni contacto con el exterior. Esa condición, central en el formato, dejó a Carolina ante una realidad que no podía procesar durante su primera entrevista fuera del programa.

Cuatro días antes, 19 integrantes de Al Qaeda habían secuestrado cuatro aviones comerciales en Estados Unidos. Dos impactaron contra las torres del World Trade Center, en Nueva York; otro fue dirigido hacia el Pentágono y el cuarto cayó en un campo de Pensilvania después de que pasajeros y tripulantes enfrentaran a los secuestradores. Los ataques provocaron 2.977 muertes, según el Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre .

Chiappetta había ingresado a Gran Hermano con 22 años. Al abandonar el juego, se encontró con el estudio, el público y las preguntas de Silveyra sobre su experiencia. La conversación avanzó hasta que la conductora le explicó que dos aviones habían chocado contra las Torres Gemelas y que los edificios se habían derrumbado. Luego pronunció la frase que quedó asociada a aquella transmisión: “Vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros”. Carolina permaneció en silencio y comenzó a llorar.

La reacción tenía una explicación que el público desconocía. Antes de hablarle sobre el atentado, Silveyra le había preguntado por una expareja de Carolina, vinculada al mundo de la aviación. Chiappetta, que trabajaba en un aeropuerto, relacionó ambas partes de la conversación y temió que él hubiera viajado en alguno de los aviones. “Yo en todo momento pensaba que este pibe había muerto”, contó años después en una entrevista.

Durante la pausa, la conductora y la producción intentaron explicarle con mayor detalle lo sucedido. Sin embargo, Carolina todavía no comprendía si los ataques formaban parte de una guerra ni cuál era el alcance de la situación. Al día siguiente recibió asistencia de un psicólogo del programa, quien la ayudó a ordenar la información. Las imágenes de los aviones y del derrumbe de las torres las vio tiempo después. Su regreso a la vida cotidiana tampoco fue inmediato: volvió a trabajar en el aeropuerto, sufrió ataques de pánico y realizó terapia durante varios años.

La escena que permanece en la televisión argentina

El fragmento comenzó a circular nuevamente con cada aniversario y se convirtió en uno de los archivos más reconocibles de las primeras temporadas de Gran Hermano. La escena condensó dos mundos que avanzaban en paralelo: afuera, una cobertura informativa que ocupaba todas las pantallas; adentro, una participante que seguía su vida sin conocer uno de los principales acontecimientos del siglo.

A 25 años de aquella emisión, Silveyra también recordó el episodio. En una entrevista televisiva de abril de 2026 señaló que todavía le llamaba la atención la repercusión de su frase y aclaró que su reacción actual está vinculada con la situación de Carolina, no con la tragedia. El intercambio, registrado en vivo, quedó como testimonio de una época en la que el aislamiento del reality podía mantener a una persona completamente al margen de una noticia mundial.