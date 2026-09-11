A 25 años del 11-S: Biden, Obama y Bush encabezaron el homenaje en Nueva York sin Donald Trump

Los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y Joe Biden participaron este viernes de la ceremonia por los 25 años de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York , junto al alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, familiares de las víctimas y otras figuras políticas. El actual presidente, Donald Trump, no asistió al homenaje y eligió concurrir al acto realizado en el Pentágono.

La conmemoración tuvo lugar alrededor de los estanques construidos en el espacio donde se levantaban las Torres Gemelas del World Trade Center , destruidas durante los ataques del 11 de septiembre de 2001. Entre los asistentes estuvieron también los exalcaldes de Nueva York Bill de Blasio y Rudy Giuliani , quien se encontraba al frente de la ciudad cuando ocurrieron los atentados.

La ceremonia contó además con la presencia de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton; la exprimera dama Michelle Obama; el vicepresidente estadounidense, JD Vance; la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, y la fiscal general del estado, Letitia James.

Trump no participó de la ceremonia realizada en el Memorial , una ausencia inusual para un presidente estadounidense. El mandatario republicano optó por asistir al acto conmemorativo organizado en el Pentágono, en Virginia , otro de los lugares alcanzados por los ataques de 2001. El 11 de septiembre de aquel año, un tercer avión impactó contra el edificio y provocó la muerte de 184 personas .

Un cuarto avión cayó en un campo abierto de Pensilvania después de una revuelta de los pasajeros, quienes evitaron que la aeronave continuara hacia Washington. Su objetivo habría sido la Casa Blanca o el Capitolio.

Cómo fue la ceremonia por los 25 años de los atentados

En Nueva York, mientras tanto, las familias volvieron a reunirse 25 años después en el espacio que ocupaban las Torres Gemelas. Entre el público, numerosos asistentes levantaron fotografías de sus familiares fallecidos durante los ataques.

El acto comenzó oficialmente a las 8:46, el horario exacto en el que el primer avión impactó contra la torre norte del World Trade Center. Antes del inicio, un coro interpretó el himno de Estados Unidos. Luego comenzó la lectura de los nombres de las víctimas y se realizaron varios minutos de silencio. El homenaje estuvo reservado a los familiares de los fallecidos y a cargos institucionales.

La conmemoración también incluye diferentes intervenciones en el área del World Trade Center. El Oculus proyectará dos columnas de luz natural sobre el suelo alrededor de las 10:30 de este viernes. Por la noche se encenderán además dos haces de luz artificial hacia el cielo, una intervención que forma parte de los homenajes anuales y que puede observarse desde distintos puntos de la ciudad.

Las víctimas del 11-S y las consecuencias posteriores

Los actos recuerdan a quienes murieron como consecuencia directa de los atentados, entre ellos tripulantes de los aviones, trabajadores de las Torres Gemelas, integrantes de los equipos de emergencia, bomberos y transeúntes. A esas víctimas se sumaron con el paso de los años miles de personas que fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con la contaminación provocada por los residuos generados tras el derrumbe de los edificios.