Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras su P7 en el Gran Premio de España: "Gran trabajo"

Luego del carrerón y los 6 puntos que logró Colapinto, Flavio Briatore destacó su actuación en redes sociales. También habló del rendimiento de Gasly.

En la primera edición del Gran Premio de España en Madrid, Franco Colapinto volvió a tener una gran actuación y, tras largar 9°, finalizó con un muy meritorio P7, que le permitió sumar 6 puntos más y llegar a 27 en el campeonato de pilotos, en el que marcha 12°. Pierre Gasly, en tanto, finalizó en P12.

En cuando a Alpine, llegó a las 68 unidades en el campeonato de constructores y se mantiene en el sexto lugar, pero logró recortarle 4 puntos de diferencia a Racing Bulls, que esta quinto con 77 y este fin de semana contabilizó apenas 2 por el P9 de Arvid Lindblad.

Flavio Briatore festejó el séptimo puesto de Franco Colapinto en Madrid Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Flavio Briatore (@briatoreflavio) Tras finalizar la carrera, Flavio Briatore festejó el resultado y destacó lo hecho por el pilarense: "Mega trabajo todo el fin de semana de Franco Colapinto y Alpine, para cerrar la brecha en el campeonato de constructores. Esa fue nuestra prioridad y lo logramos", apuntó el italiano en su cuenta de Instagram.

"En cuanto al día de Gasly, teniendo en cuenta donde comenzó la carrera (14°), la única opción que teníamos para anotar puntos era mantenerlo en pista y esperar que nos beneficiara un coche de seguridad tardío", agregó luego Il Padrino acerca del francés. "¡Bravo Madrid por un primer Gran Premio y gran fin de semana!", concluyó su posteo.