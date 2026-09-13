De Mendoza a la Fórmula 1: la historia del marshal que le dio la bandera a Colapinto para su vuelta de honor
Gabriel Andrijciw es mendocino, debutó como comisario de pista en la F1 y protagonizó una escena inolvidable con Colapinto tras su séptimo puesto en Madrid.
Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de España, sumó seis puntos y cerró uno de sus mejores fines de semana en la Fórmula 1. Pero después de la bandera a cuadros protagonizó una escena que tuvo un protagonista inesperado y muy especial para Mendoza: un comisario de pista mendocino que lo estaba esperando con una bandera argentina.
La historia detrás de la bandera
Gabriel Andrijciw, mendocino radicado en España, hacía su debut como marshal en una carrera de Fórmula 1 y había preparado la bandera celeste y blanca para Colapinto. Después de la carrera, el piloto de Alpine se detuvo y recibió el regalo antes de emprender una vuelta con la enseña argentina en la mano. La imagen rápidamente se convirtió en una de las postales más emotivas del estreno del circuito madrileño.
La emoción se multiplicó cuando Sofía, una de las hijas de Gabriel, contó en redes sociales cómo vivieron el momento. Según relató, la familia conserva esa bandera desde hace años y la había llevado desde Argentina en 2011. Verla finalmente en manos de Colapinto, en una carrera de Fórmula 1 y con su padre como protagonista, convirtió aquel objeto familiar en parte de una escena histórica.
El posteo de Sofia, la hija del banderillero mendocino que emocionó a todos
"¡No sabéis la emoción que ha sido verle llevarla!", escribió Sofía, quien además contó que su padre estaba "emocionado por animarle y no se esperó este increíble momento". En otra publicación resumió el sentimiento familiar: "Estamos llenos de emoción y sobre todo de orgullo por mi padre, que a pesar de que vivimos lejos de Argentina, Franco ha podido brindarle una experiencia única que nunca olvidará".
La propia Sofía confirmó ante las consultas de los usuarios que su padre es Gabriel Andrijciw y que la familia es de Mendoza, aunque actualmente vive en España. El vínculo con el automovilismo tampoco es casual: Andrijciw se presenta públicamente como comisario de pista y había compartido previamente su pasión por esa tarea en sus redes profesionales.
El agradecimiento de Franco Colapinto al comisario
Después de la carrera, Colapinto explicó cómo llegó la bandera a sus manos. "Me la dio un comisario, me estaba esperando para dármela. Le agradezco al banderillero argentino", contó el piloto, antes de salir nuevamente a pista para mostrarla a los fanáticos. La vuelta con el Alpine y la bandera argentina terminó de transformar el gesto de Andrijciw en una de las imágenes del domingo.
La historia tuvo además un cierre especial: Colapinto publicó posteriormente una imagen de Gabriel en sus redes sociales y le dedicó un mensaje de agradecimiento. "El ídolo que me dio la bandera, gracias crack", escribió el pilarense.
Así, detrás de la bandera que flameó sobre el Alpine después del séptimo puesto quedó una historia que conecta Madrid con Mendoza: la de un comisario que cumplió un sueño en su primer Gran Premio y una familia que pudo ver una vieja bandera argentina convertirse, por unos minutos, en protagonista de la Fórmula 1.