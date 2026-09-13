De Mendoza a la Fórmula 1: la historia del marshal que le dio la bandera a Colapinto para su vuelta de honor

Gabriel Andrijciw es mendocino, debutó como comisario de pista en la F1 y protagonizó una escena inolvidable con Colapinto tras su séptimo puesto en Madrid.

El mendocino Gabriel Andrijciw debutaba como comisario de pista en la Fórmula 1 cuando esperó a Franco Colapinto después del GP de España. El piloto recibió la bandera y salió a dar una vuelta con ella en la mano.

Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de España, sumó seis puntos y cerró uno de sus mejores fines de semana en la Fórmula 1. Pero después de la bandera a cuadros protagonizó una escena que tuvo un protagonista inesperado y muy especial para Mendoza: un comisario de pista mendocino que lo estaba esperando con una bandera argentina.

La historia detrás de la bandera X @SC_ESPN Gabriel Andrijciw, mendocino radicado en España, hacía su debut como marshal en una carrera de Fórmula 1 y había preparado la bandera celeste y blanca para Colapinto. Después de la carrera, el piloto de Alpine se detuvo y recibió el regalo antes de emprender una vuelta con la enseña argentina en la mano. La imagen rápidamente se convirtió en una de las postales más emotivas del estreno del circuito madrileño.

La emoción se multiplicó cuando Sofía, una de las hijas de Gabriel, contó en redes sociales cómo vivieron el momento. Según relató, la familia conserva esa bandera desde hace años y la había llevado desde Argentina en 2011. Verla finalmente en manos de Colapinto, en una carrera de Fórmula 1 y con su padre como protagonista, convirtió aquel objeto familiar en parte de una escena histórica.

El posteo de Sofia, la hija del banderillero mendocino que emocionó a todos Gracias @FranColapinto, hiciste feliz a otro argentino, mi padre, que no solo fue su primer F1 como comisario sino que le recibiste la bandera pic.twitter.com/QNKC3KA4CG — Sofia (@SBubuchi) September 13, 2026 "¡No sabéis la emoción que ha sido verle llevarla!", escribió Sofía, quien además contó que su padre estaba "emocionado por animarle y no se esperó este increíble momento". En otra publicación resumió el sentimiento familiar: "Estamos llenos de emoción y sobre todo de orgullo por mi padre, que a pesar de que vivimos lejos de Argentina, Franco ha podido brindarle una experiencia única que nunca olvidará".

La propia Sofía confirmó ante las consultas de los usuarios que su padre es Gabriel Andrijciw y que la familia es de Mendoza, aunque actualmente vive en España. El vínculo con el automovilismo tampoco es casual: Andrijciw se presenta públicamente como comisario de pista y había compartido previamente su pasión por esa tarea en sus redes profesionales.