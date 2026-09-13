¡Por todo lo alto! Colapinto flameó la bandera argentina tras su gran carrera en Madrid

Colapinto terminó 7° y protagonizó una imagen especial durante la vuelta de honor, cuando recibió una bandera argentina y la hizo flamear sobre su Alpine.

Franco Colapinto cerró de una manera muy especial un gran fin de semana en el Gran Premio de España. Después de completar una destacada carrera y finalizar en la séptima posición, el piloto de Alpine disfrutó de un momento único durante la vuelta de honor, cuando recibió un regalo que no dudó en exhibir.

Mientras regresaba hacia los boxes, un auxiliar de pista se acercó al monoplaza y le alcanzó una bandera argentina. Colapinto la tomó desde el cockpit y, casi de inmediato, comenzó a hacerla flamear por encima del Alpine mientras completaba el recorrido.

Colapinto flameó la bandera argentina por todo el circuito del Madring X @SC_ESPN La imagen no tardó en convertirse en uno de los momentos más emotivos de la jornada para los fanáticos argentinos que acompañaron al pilarense en el circuito. Con la bandera al viento y después de haber conseguido seis puntos, Colapinto celebró así una actuación que le permitió llegar a las 27 unidades en la temporada.

El gesto también reflejó el enorme acompañamiento que recibió durante todo el Gran Premio de España, donde fueron miles los argentinos que se acercaron para alentarlo. Después de la competencia, el propio Colapinto reconoció la emoción que le generó ver a tantos compatriotas presentes y aseguró que le producía un enorme orgullo.