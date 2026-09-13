La Fórmula 1 "bautizó" a Colapinto con un curioso apodo tras su gran actuación en Madrid

El argentino fue protagonista de una publicación de la categoría que destaca su desempeño y los puntos obtenidos en la competencia.

Franco Colapinto volvió a ser protagonista de las redes oficiales de la Fórmula 1 después de su destacada actuación en el Gran Premio de España. El argentino terminó séptimo, sumó seis puntos para Alpine y fue reconocido por la categoría con una particularidad que llamó la atención de sus seguidores.

La F1 publicó en Instagram una serie de imágenes del fin de semana del piloto argentino y acompañó el posteo con una frase que destacó su desempeño: "¡Hay que ser torero! Franco Colapinto dio una verdadera clase de defensa en Madrid".

Pero la sorpresa apareció en la placa utilizada para resumir su actuación. Allí, la Fórmula 1 escribió: "¡Colapuntos! Franco Colapinto P7". De esta manera, la categoría utilizó el particular juego de palabras con el apellido del argentino para destacar los seis puntos que sumó en Madrid.

La F1 utilizó “Colapuntos” para destacar el séptimo puesto de Franco Colapinto en Madrid. Colapinto volvió a sumar en Madrid El séptimo puesto le permitió al argentino sumar seis puntos y alcanzar los 27 en el campeonato. Fue, además, su octava carrera con puntos en la temporada y otro resultado entre los siete primeros, después de sus actuaciones en Miami y Canadá.