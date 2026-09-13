El fuerte cruce de Gasly con Alpine mientras Colapinto pedía el cambio de posición: "Ni siquiera me hables"

Pierre Gasly explotó por radio con su ingeniero en las últimas vueltas, mientras Franco Colapinto pedía insistentemente el cambio de posición.

Alpine vivió un cierre de carrera cargado de tensión en el Gran Premio de España. Mientras Franco Colapinto consiguió finalizar séptimo, su compañero Pierre Gasly terminó 12° después de una estrategia que lo obligó a realizar su última detención en boxes en el giro final.

El francés había largado 14° con neumáticos duros y decidió no ingresar a boxes durante el Virtual Safety Car provocado por Lance Stroll. La escudería buscó estirar su parada para esperar la aparición de un Safety Car que finalmente nunca llegó. Con sus neumáticos completamente desgastados, Gasly quedó expuesto en las últimas vueltas.

Gasly explotó por radio y apuntó contra Alpine FORRO HDP: Cuando Alpine le pidió a Gasly que entre a boxes porque Colapinto venía detrás de él, se enojó y respondió “NO ME HABLEN. FIN DE LA COMUNICACIÓN”. pic.twitter.com/ScZu9HDpb7 — Derechazo (@derechazoar) September 13, 2026 Cuando su ingeniero Josh Peckett le comunicó que ingresaría a boxes al final de la vuelta, Gasly respondió visiblemente molesto: “Sinceramente, no tengo comentarios ni palabras. De verdad”. Poco después, cuando le advirtieron que Colapinto estaba detrás suyo, el francés fue todavía más contundente: “Ni siquiera me hables. Radio cerrada. Absolutamente asqueroso”.

Mientras tanto, Colapinto intentaba aprovechar la situación para avanzar una posición. El argentino pidió por radio que Alpine ordenara el intercambio: “Chicos, no perdamos tiempo”. Su ingeniero, Stuart Barlow, le respondió: “Sí, estamos en eso, amigo”. Sin embargo, el cambio nunca llegó a concretarse de inmediato y el argentino volvió a insistir: “Cambio, cambio, ¿hola? Vamos, cambio”.

Colapinto también perdió la paciencia La radio de Colapinto sobre el final del GP de España La demora permitió que Liam Lawson se alejara y que Oscar Piastri se acercara en el tramo final. Con una sola vuelta por disputar, Colapinto volvió a pedir la maniobra y terminó expresando su frustración por radio: “¡Chicos, cambio!”. Luego soltó un “¡La puta madre!” antes de dejar inconclusa una frase sobre lo que podía ocurrir si perdía tiempo.