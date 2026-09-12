La bronca de Gasly tras su mala qualy en el Madring: "No estaba absolutamente en ninguna parte"

Gasly quedó eliminado en Q2 y largará 14° en Madrid. Tras la clasificación, no ocultó su enojo y aseguró que el auto perdió rendimiento de manera inexplicable.

“Tenemos bastantes cosas que analizar”, reconoció Gasly apenas terminó la clasificación. El francés aseguró que el Alpine había funcionado muy bien durante las prácticas, pero que en el momento decisivo perdió completamente la adherencia: “Ahora no estaba absolutamente en ninguna parte; cero agarre y deslizaba en todas direcciones, wheelspin por todas partes”, explicó.

La furia de Gasly tras clasificar 14° en el GP de España El enojo de Gasly quedó todavía más claro cuando describió lo que había vivido dentro del monoplaza: “Todas mis vueltas eran lentas, en cada curva pierdo tiempo y voy cruzado por todas partes”, señaló. Y cerró su explicación con una frase contundente que reflejó su frustración: “Fue una carnicería”.

Comment cela s’est-il passé de ton côté aujourd’hui ?



« Il faut juste que je retourne au garage et que je m’assoie avec les gars pour essayer de comprendre ce qui s’est passé, parce que c’était horrible. Je ne comprends vraiment pas, car de la FP1 à la FP3, la voiture était… — PG10 Inside (@PG10__Inside) September 12, 2026 La situación fue todavía más difícil de entender para el francés porque hasta la tercera práctica se había mostrado confiado con el rendimiento de Alpine. Además, Franco Colapinto logró meterse en la Q3 y clasificó noveno, una actuación que confirmó que el monoplaza tenía potencial para estar mucho más adelante: “Hasta la FP3 estaba súper cómodo y súper confiado con el coche y con nuestro rendimiento para estar en la parte delantera del pelotón. Y es el caso con Franco”, admitió Gasly.