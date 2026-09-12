La bronca de Gasly tras su mala qualy en el Madring: "No estaba absolutamente en ninguna parte"
Gasly quedó eliminado en Q2 y largará 14° en Madrid. Tras la clasificación, no ocultó su enojo y aseguró que el auto perdió rendimiento de manera inexplicable.
Pierre Gasly terminó completamente frustrado después de la clasificación del Gran Premio de España. El piloto de Alpine quedó eliminado en la Q2, largará 14° en Madring y, lejos de encontrar una explicación al inesperado retroceso, bajó del auto con una enorme bronca por el comportamiento que mostró durante la sesión.
“Tenemos bastantes cosas que analizar”, reconoció Gasly apenas terminó la clasificación. El francés aseguró que el Alpine había funcionado muy bien durante las prácticas, pero que en el momento decisivo perdió completamente la adherencia: “Ahora no estaba absolutamente en ninguna parte; cero agarre y deslizaba en todas direcciones, wheelspin por todas partes”, explicó.
La furia de Gasly tras clasificar 14° en el GP de España
El enojo de Gasly quedó todavía más claro cuando describió lo que había vivido dentro del monoplaza: “Todas mis vueltas eran lentas, en cada curva pierdo tiempo y voy cruzado por todas partes”, señaló. Y cerró su explicación con una frase contundente que reflejó su frustración: “Fue una carnicería”.
La situación fue todavía más difícil de entender para el francés porque hasta la tercera práctica se había mostrado confiado con el rendimiento de Alpine. Además, Franco Colapinto logró meterse en la Q3 y clasificó noveno, una actuación que confirmó que el monoplaza tenía potencial para estar mucho más adelante: “Hasta la FP3 estaba súper cómodo y súper confiado con el coche y con nuestro rendimiento para estar en la parte delantera del pelotón. Y es el caso con Franco”, admitió Gasly.
Ahora, el francés espera que Alpine pueda encontrar una explicación antes de la carrera: “Sinceramente, creo que hay algo que no es realmente normal en el coche”, sostuvo. Y aunque confía en que el equipo pueda solucionar el problema, sabe que deberá remontar desde el 14° lugar: “El rendimiento está ahí, pero está claro que con el coche tal cual, mañana va a ser más que complicado. Espero que podamos encontrar respuestas esta noche”.