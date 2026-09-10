El brutal sincericidio de Gasly en la previa del GP de España: "En el simulador choqué todos los muros"

A horas de comenzar la actividad en el nuevo circuito del Madring, Pierre Gasly reveló que no la pasó para nada bien el simulador de Alpine.

Pierre Gasly fue sincero al hablar de cómo le fue en el simulador del nuevo circuito del Madring.

Pierre Gasly ya comenzó a palpitar uno de los estrenos más esperados de la temporada de Fórmula 1. El piloto de Alpine se prepara para enfrentar por primera vez el circuito de Madring, escenario del Gran Premio de España, y lejos de mostrarse confiado, anticipó que el nuevo trazado podría convertirse en un verdadero desafío para toda la parrilla.

El francés quedó sorprendido por las características del circuito y aseguró que tendrá todos los condimentos para llevar al límite a los pilotos: “Parece un circuito extremadamente desafiante y lleno de curvas. Tiene todos los ingredientes para experimentar la máxima adrenalina al volante de un F1, así que tengo muchas ganas de probar la pista”, expresó el sorpresivo poleman en Monza.

Pierre Gasly confesó que en el simulador tocó todos los muros del Madring. Archivo Sin embargo, fue un paso más allá y realizó una particular predicción antes de siquiera salir a pista: “Pongo mi dinero en que habrá banderas rojas. Creo que en el simulador he tocado todos los muros”, reconoció el piloto de Alpine, dejando en claro que las características del trazado pueden provocar más de un dolor de cabeza durante el fin de semana.

Gasly comparó el circuito del Madring con Mónaco Gasly comparó a Madring con uno de los circuitos más exigentes y emblemáticos del calendario: “Es como Mónaco, si cometes un pequeño error las consecuencias pueden ser grandes”, explicó. La referencia no es casual: el nuevo escenario cuenta con sectores estrechos y zonas donde cualquier pérdida de control puede terminar rápidamente contra las barreras.