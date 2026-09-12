El reconocimiento del director de Alpine a Colapinto tras su gran clasificación en el GP de España

Steve Nielsen destacó el trabajo “brillante” de Franco Colapinto, que llegó a la Q3 y largará noveno en el estreno del Madring en la Fórmula 1.

Franco largará 9° en el GP de España después de una gran clasificación y Steve Nielsen destacó su trabajo como “brillante”.

Franco Colapinto protagonizó una de sus mejores clasificaciones desde su llegada a Alpine y largará noveno en el Gran Premio de España. El argentino consiguió meterse en la Q3 del flamante circuito Madring y terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, que quedó eliminado en la segunda ronda.

La actuación del piloto argentino fue especialmente valorada dentro de Alpine. Steve Nielsen, director de la escudería francesa, destacó la capacidad de Colapinto para aprovechar al máximo un auto que, en principio, no parecía estar para pelear por los primeros diez lugares. “Franco hizo un trabajo brillante y, al ver los tiempos, el noveno lugar por delante de Arvid Lindblad fue probablemente el mejor resultado posible”, señaló.

La diferencia con Gasly y el salto a la Q3 Colapinto Q3 Colapinto cerró la Q3 con un tiempo de 1:32.903, suficiente para quedarse con el noveno lugar y superar por 0.138 segundos al Racing Bulls de Arvid Lindblad. Además, la diferencia con Gasly fue contundente: en la Q2 el argentino marcó 1:33.038, mientras que el francés registró 1:33.753, una brecha de 0.715 segundos.

El resultado tuvo todavía más valor por las dificultades que Alpine había mostrado durante el viernes. Colapinto había terminado 15° en la segunda práctica y reconoció después de la clasificación que no esperaba alcanzar la última ronda. “Fue una de mis mejores qualys en la F1 porque no teníamos el auto para estar ahí”, explicó el argentino tras conseguir el noveno puesto.

El reconocimiento de Alpine a Colapinto Franco Colapinto recibió un fuerte elogio del director de Alpine tras su gran clasificación en el GP de España. Instagram @alpinef1team Nielsen también destacó que la clasificación fue especialmente exigente por tratarse del estreno del Madring en la Fórmula 1. “Sabíamos que estábamos en una pelea por entrar a la Q3 y que estaría cerca con Racing Bulls y Audi”, explicó el director de Alpine, quien remarcó que el argentino consiguió extraer prácticamente todo el potencial disponible del A526.