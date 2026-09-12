En un partidazo de locos, Independiente Rivadavia le ganó 4-3 a Aldosivi y recuperó la cima de la anual

Independiente Rivadavia se levantó del golpe sufrido ante River en un duelo lleno de emociones: fue triunfo 4-3 ante Aldosivi en su regreso al Baustista Gargantini por la novena fecha del Torneo Clausura .

El equipo de Alfredo Berti se impuso con goles de Álex Arce, por duplicado, José Florentín y Gonzalo Ríos. En tanto, los goles del Tiburón, que está penúltimo en la tabla anual y en la de promedios, fueron convertidos por Tomás Fernández, Lucas Castro y Joaquín Pombo.

La Lepra se hizo fuerte en casa en un auténtico partidazo para volver a ser puntero de la tabla anual con 48 puntos, al menos hasta que juegue Argentinos Juniors (46), que este domingo recibirá a Gimnasia de La Plata.

Además, el conjunto mendocino se reacomodó en la Zona A, donde escaló a la cuarta posición con 14 unidades y quedó muy bien parado pensando en la clasificación a los playoffs.

El primer tiempo arrancó muy movido para ambos equipos. En una de las primeras, Maximiliano Sals probó de afuera para el local, y la pelota se abrió por arriba. Pero a los 10 minutos, Arce tiró un centro desde la izquierda y Gonzalo Ríos apareció por el segundo palo, conectó de derecha y marcó el 1 a 0 para Independiente Rivadavia.

Gonzalo Ríos abrió el partido para Independiente Rivadavia

¡RÍOS PUSO EL PRIMERO DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!



El delantero de Independiente Rivadavia apareció para marcar el 1-0 frente a Aldosivi.



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Tres minutos más tarde, a los 13, llegaría el empate para Aldosivi. Tras una salida en falso, Bottari perdió la pelota, Nicolás Gaitán habilitó a Tomás Fernández y este definió ante la salida del arquero.

TOMÁS FERNÁNDEZ LO EMPATÓ PARA ALDOSIVI



El delantero de Aldosivi puso el 1-1 minutos después del gol de Independiente Rivadavia.



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A los 19, José Florentín volvió a poner en ventaja a la Lepra Mendocina. Tras un córner rechazado, Ríos tomó el rebote y Florentín apareció de cabeza en el área chica. Tras una revisión en el VAR por posible offside, finalmente el árbitro Darío Herrera terminó convalidando el tanto.

Tras un chequeo en el VAR, Herrera convalidó el 2-1 de José Florentín

El gol de José Florentín a Aldosivi. Video: TNT Sports

A los 44 del primer tiempo, el VAR revisó una posible mano en el área por parte de la visita. Luego de algunos minutos, el árbitro dio penal para Independiente Rivadavia. Ya en tiempo cumplido, Alex Arce lo capitalizó y marcó el tercer tanto para su equipo.

ÁLEX ARCE METIÓ EL PENAL Y ESTIRÓ EL MARCADOR



El paraguayo sacó un potente disparo desde los doce pasos para hacer el 3-1 en Mendoza.



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Ya en el segundo tiempo, Aldosivi seguiría en búsqueda de la igualdad. Fue a los 14 minutos del complemento que Tomás Fernández elaboró una buena jugada por derecha, tiró el centro y encontró a Lucas Castro, que descontó para la visita.

¡CASTRO PUSO EL SEGUNDO DE ALDOSIVI!



El mediocampista del equipo marplatense marcó de palomita frente a Independiente Rivadavia.



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El gol no cambió la ecuación del encuentro. Con el 3-2 a favor, Independiente Rivadavia siguió buscando. Y a los 30, Álex Arce marcó un golazo de derecha después de una asistencia de Matías Fernández. El último tanto lo anotó Joaquín Pombo, a los 47 de la segunda mitad, para el Tiburón.

Arce firmó su doblete y el 4-2 del equipo de Berti

¡JUGADÓN DE FERNÁNDEZ Y GOL DE ARCE PARA EL CUARTO!



El delantero marcó para poner el 4-2 de Independiente Rivadavia ante Aldosivi.



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Pombo volvió a descontar para Aldovisi y le puso suspenso al final

POMBO DESCONTÓ PARA ALDOSIVI



El jugador del Tiburón aprovechó una serie de rebotes para meter el tercero de su equipo.



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Fuente: NA

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia - Aldosivi