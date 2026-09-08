El fuerte respaldo de Briatore a Colapinto después de su carrerón en en el Gran Premio de Italia

Colapinto recibe el abrazo de Briatore. Franco terminó 9º, sumó dos puntos y llegó a ocupar el tercer puesto antes de un despiste que lo relegó al 16º lugar.

Franco Colapinto terminó noveno en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, después de protagonizar una gran remontada en Monza y llegar a ocupar el tercer lugar. Tras la carrera, el argentino mostró su frustración por lo que pudo haber conseguido y recibió un contundente mensaje de apoyo de Flavio Briatore.

Colapinto compartió un mensaje en sus redes sociales después de una carrera que tuvo de todo. "Día durísimo por lo que podría haber sido... nos levantamos y mañana con la esperanza renovada a seguir laburando", escribió el piloto argentino, quien también destacó que estaba "muy orgulloso" del trabajo realizado por Alpine durante todo el fin de semana.

La publicación recibió rápidamente la respuesta de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine y una de las figuras de mayor influencia dentro de la escudería. El italiano fue directo y dejó un mensaje de respaldo para el argentino: “Forza Franco, guarda avanti!”, que significa “Fuerza Franco, mirá hacia adelante”.

Briatore bancó a Colapinto tras la frustración en Monza: “Forza Franco” El mensaje de Briatore a Colapinto tras su gran carrera en el GP de Italia francocolapinto / Instagram El gesto de Briatore se produjo después de una actuación en la que Colapinto llegó a ilusionarse con un resultado mucho más importante. El pilarense largó séptimo, avanzó hasta el tercer puesto luego de superar a Max Verstappen y llegó a pelear en los primeros lugares. Sin embargo, una salida de pista en la curva de Lesmo lo hizo caer hasta el 16º lugar y obligó a protagonizar una nueva remontada.