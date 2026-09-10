Colapinto, entre la emoción de volver a Madrid y el desafío que plantea el nuevo circuito: "Difícil"

Franco Colapinto afronta un fin de semana especial en el Gran Premio de España . El piloto de Alpine llegó a Madrid , ciudad donde residió años atrás y en la que comenzó su carrera automovilística en Europa, para disputar por primera vez una competencia de Fórmula 1 en el nuevo circuito de la capital española. Para el argentino, se trata de mucho más que una nueva fecha del campeonato.

“Estoy muy entusiasmado por estar de vuelta en España, en Madrid , en la segunda carrera del año en España, algo que es muy emocionante. Madrid lo siento como lo más parecido a casa, creo, especialmente por todas mis experiencias anteriores y cómo empecé en Europa y en la Fórmula, todo empezó aquí en Madrid ”, manifestó durante la rueda de prensa oficial de la FIA.

Colapinto , nacido hace 23 años en Pilar y duodécimo en el campeonato con 19 puntos, destacó el significado de competir en la ciudad en la que dio sus primeros pasos en el automovilismo europeo. “Así que correr aquí en la Fórmula 1 es un sueño hecho realidad . Creo que también es muy bueno para el deporte, tener otra gran ciudad como Madrid de vuelta en el calendario y, ya sabes, poner un circuito muy emocionante”, señaló.

El argentino también valoró las características del nuevo escenario de la Fórmula 1 y se mostró expectante por conocer cómo responderán los monoplazas sobre el trazado madrileño. “Y da la impresión de que será muy, muy bueno para pilotar, también. Va a ser muy divertido. Así que ya estoy deseando que llegue mañana y el fin de semana”, comentó.

El Gran Premio de España será la decimocuarta fecha del campeonato y llega apenas unos días después de la actuación de Colapinto en Monza, donde terminó noveno. El resultado le permitió volver a sumar puntos después de una clasificación en la que había conseguido acceder a la Q3.

Sin embargo, el piloto de Alpine considera que las características del circuito italiano no necesariamente se trasladarán al nuevo escenario. “Creo que va ser algo más difícil este fin de semana en comparación al de Monza”, anticipó. “Monza se adapta muy bien a nuestro coche y a las áreas en las que somos fuertes, especialmente en las rectas, pero también en las curvas lentas donde nos desenvolvimos bastante bien allí”, explicó Colapinto en Madrid.

La expectativa de Colapinto por las mejoras de Alpine

El argentino también destacó el impacto que tuvieron las actualizaciones introducidas por Alpine en las últimas carreras. La mejora llegó inicialmente para Pierre Gasly en Zandvoort, mientras que Colapinto debió esperar para contar con el mismo paquete. “Y creo también que las mejoras que llevamos nos aportaron mucho. Esa mejora en Zandvoort (Países Bajos, donde la llevó su compañero, el francés Pierre Gasly, pero no él) fue muy positiva para el coche”, afirmó.

“Lo colocó en una ventana de rendimiento mucho mejor y, de nuevo, pudimos ofrecer un rendimiento mucho mejor en Monza”, agregó el piloto de Pilar, cuyo mejor resultado en la Fórmula 1 continúa siendo el sexto puesto obtenido en mayo en el Gran Premio de Canadá, disputado en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Franco Colapinto terminó noveno en Monza después de una gran remontada que le permitió sumar dos puntos para Alpine. @AlpineF1Team

Colapinto seguirá siendo piloto de Alpine al menos durante la próxima temporada y afronta este nuevo compromiso con el objetivo de comprobar cuánto puede rendir el monoplaza en un circuito con características diferentes a las de Monza. “Creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero espero que podamos traducirlo también en un buen fin de semana aquí en Madrid y tener un coche rápido”, concluyó.