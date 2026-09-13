La sentencia de Ruben Darío Insua tras el 1-1 de San Lorenzo con Independiente: "Hay que trabajar mucho todavía"

Ruben Darío Insua analizó el empate en el clásico contra Independiente y habló de los desafíos que tiene San Lorenzo por delante.

El tercer ciclo de Ruben Darío Insua como DT de San Lorenzo comenzó este domingo con un empate 1-1 como visitante en el clásico contra Independiente por la fecha 9 del Torneo Clausura. En un duelo en el que el rival fue superior a lo largo de los 90 minutos, rescató un punto que no viene mal, dadas las circunstancias.

Aun así, el Ciclón sigue necesitado de triunfo que le permitan seguir escalando tanto en la Zona B, en la que marcha 9° con 11 unidades, a 2 de Newell's en los puestos de playoffs, como en la Tabla Anual, en la que está 19° con 33 unidades, a 5 del Rojo, que en estos momentos sería el último en clasificar a copas internacionales.

La advertencia de Ruben Darío Insua tras el empate de San Lorenzo con Independiente ESPN Tras el encuentro, el Gallego habló en conferencia de prensa y trató de mantener la cautela: "El pasado nunca se puede modificar, pero el futuro sí. Soy claro con que acá hay que trabajar mucho todavía para volver a tener un grado de competitividad alto. Es lo que vamos a buscar nosotros", advirtió en primera instancia.

"Nos hubiese gustado ganar, pero de acuerdo al desarrollo y trámite del partido diría que es justo. Ellos jugaron mejor el primer tiempo y nosotros los superamos en el segundo. Nos costó en el primer tiempo, pero en el segundo lo hicimos mucho mejor, manejamos mejor la pelota, atacamos mucho más", apuntó respecto del desarrollo del partido contra Independiente.