El llamativo gesto del juez Andrés Gariano en el agónico gol de Almada para el triunfo de River en Tucumán

El árbitro Andrés Gariano siguió de cerca la última jugada del partido y protagonizó un inesperado movimiento justo cuando Thiago Almada marcó el 2-1.

Thiago Almada ya convirtió el agónico 2-1 de River ante Atlético Tucumán y sale a gritarlo con todo junto a Ángel Correa.

River consiguió una victoria agónica ante Atlético Tucumán, pero el gol de Thiago Almada que selló el 2-1 dejó una imagen particular que rápidamente llamó la atención. Andrés Gariano, árbitro del encuentro, estaba muy cerca de la acción y realizó un curioso movimiento prácticamente al mismo tiempo que el futbolista de River sacó su remate.

La secuencia se volvió llamativa por la posición del juez y por la similitud entre su movimiento y el gesto que realizó Almada al ejecutar el disparo. Las imágenes rápidamente generaron comentarios en redes sociales, aunque no permiten determinar si se trató de una reacción consciente o simplemente de un movimiento involuntario en medio de la jugada.

El gesto de Gariano en el gol de Almada que sorprendió a todos Almada hizo el 2-1 para River TNT Sports Gariano siguió prácticamente desde el comienzo la acción que terminó en el triunfo de River. El ataque avanzó hacia el área de Atlético Tucumán y, cuando Lucas Beltrán recibió la pelota cerca del área chica, el árbitro quedó ubicado detrás de Thiago Almada, a pocos metros de la definición.

En el instante en que el mediocampista de River recibió el pase atrás y sacó el derechazo que terminó en el fondo de la red, Gariano realizó un movimiento con su pierna derecha que llamó especialmente la atención. El gesto parece acompañar el remate de Almada y da la sensación, por un instante, de que el propio árbitro intenta reproducir el movimiento del futbolista.

¿Un festejo o una reacción involuntaria? Andrés Gariano, arbitro de Atlético Tucumán - River haciendo el mismo gesto con su pie que el remate de Thiago Almada para el 2-1 de River. Unas ganas de hacerlo ÉL! Ya ni disimulan algunos ! pic.twitter.com/0iFaNW0E9J — Luis Fregossi (@LuisFregossi) September 13, 2026 La escena, naturalmente, abrió todo tipo de interpretaciones. Una posibilidad es que se haya tratado simplemente de un acto reflejo provocado por la cercanía de la jugada. Además, el campo de juego del José Fierro estaba muy mojado por la intensa lluvia que acompañó buena parte del encuentro, por lo que el movimiento también pudo estar relacionado con el estado del césped.