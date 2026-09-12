Con un gol agónico de Almada, River venció 2-1 a un Atlético Tucumán que jugó 80' con diez jugadores

Después del empate de Ferreira para el Decano, River se llevó la victoria sobre la hora. Franco Nicola vio la roja a los 11' por un patadón a Martínez Quarta.

River le ganó 2-1 a Atlético Tucumán, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con un tanto conquistado por Tobías Andrada, a los 22 minutos del primer tiempo.

El Millonario juega con un hombre más desde los 11 minutos de la primera etapa debido a la expulsión de Franco Nicola, en Atlético Tucumán. Nicola le fue arriba con la pierna a Lucas Martínez Quarta y llegó tarde. El árbitro no dudó: roja directa para el jugador dirigido por Julio César Falcioni. Atlético Tucumán se queda con diez hombres.

La prematura expulsión de Nicola en Atlético Tucumán TREMENDA PATADA DE NICOLA Y ROJA PARA ATLÉTICO TUCUMÁN



El 10 del Decano y un fuerte cruce ante Martínez Quarta.



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Andrada abrió la cuenta para River Gol de Andrada para River TNT Sports El defensor paraguayo Clever Ferreira, de cabeza, empató el encuentro tras un centro preciso de Lautaro Godoy.

Atlético Tucumán empató de cabeza Atlético Tucumán lo empató de cabeza TNT Sports Thiago Almada sobre la hora, puso el 2-1 para darle la victoria al Millonario.