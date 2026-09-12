La fuerte acusación de Falcioni contra el arbitraje tras la derrota ante River: "Parece que la banda funciona de nuevo"

Julio Falcioni cuestionó duramente a Andrés Gariano por no haber expulsado a Arambarri y apuntó contra el arbitraje y la actuación del VAR.

Julio César Falcioni terminó muy molesto después de la derrota 2-1 de Atlético Tucumán ante River y no se guardó nada en la conferencia de prensa. El entrenador del Decano cuestionó duramente el arbitraje de Andrés Gariano y apuntó contra las decisiones que, según su mirada, perjudicaron a su equipo durante el encuentro.

La bronca de Falcioni estuvo centrada especialmente en la diferencia de criterio que, a su entender, hubo entre algunas acciones de Atlético y otras de River. El técnico, que además fue expulsado durante el partido, dejó una frase contundente que rápidamente se convirtió en el eje de sus declaraciones: "Parece que la banda empezó a funcionar de nuevo, la banda de River".

El entrenador fue todavía más allá y apuntó contra el supuesto favoritismo hacia el Millonario. "Los de la banda jugaron bien. Y los de la otra banda cobraron todo a favor de ellos", disparó. Y completó su reclamo con una frase todavía más contundente: "Si Atlético Tucumán molesta arriba, que nos avisen". ¿Un mensaje para la AFA?

Falcioni no se guardó nada tras perder con River y apuntó contra los árbitros Fuerte denuncia de Julio César Falcioni TNT Sports Falcioni consideró correcta la expulsión de su futbolista, pero sostuvo que luego no se utilizó el mismo criterio con una infracción de Mauro Arambarri sobre Alexis Canelo. "Unas cosas las valoran y otra no. Para un color es una cosa y para el otro, otra", expresó el entrenador, quien también recordó que Atlético ya había tenido un episodio arbitral que lo había dejado disconforme en un partido anterior.

La fuerte patada de Arambarri a Canelo por la que Falcioni pidió la roja LA POLÉMICA DE LA TARDE: ¿era roja para Arambarri por esta infracción? Todo Atlético Tucumán pidió la expulsión, pero fue Julio César Falcioni quien se tuvo que ir por invadir el campo de juego. pic.twitter.com/U0cD5lvhMn — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026 La jugada que más indignó al técnico ocurrió en el segundo tiempo, cuando Arambarri fue amonestado después de una fuerte entrada sobre Canelo. Desde Atlético Tucumán reclamaron que la acción fuera sancionada con tarjeta roja. Falcioni incluso ingresó al campo de juego para reclamarle al árbitro y terminó viendo la tarjeta roja.