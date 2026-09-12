Video: Falcioni se puso los botines, le hizo falta a un jugador de River y fue expulsado en el segundo tiempo

Julio Falcioni, DT de Atlético Tucumán, sorprendió con su particular calzado y protagonizó un insólito momento. Vio la roja por meterse en la cancha.

El Emperador Falcioni salió a dirigir con botines por la lluvia y terminó metiéndose en plena jugada.

La lluvia fue una de las grandes protagonistas del partido entre Atlético Tucumán y River, pero Julio César Falcioni terminó aportando una de las imágenes más curiosas de la jornada. El entrenador del Decano apareció en el banco con botines y, minutos después, terminó interviniendo accidentalmente en una jugada con Marcos Acuña.

Los botines de Falcioni, protagonistas Falcioni y sus botines en el Atlético Tucumán-River TNT Sports Con el campo de juego afectado por la lluvia, Falcioni decidió dejar de lado el tradicional calzado de entrenador y salió a dirigir con unos llamativos botines blancos. El Emperador, de 70 años, completó su particular look con una campera de Atlético Tucumán y un jean, aunque lo más llamativo llegaría minutos después.

Mientras Marcos Acuña corría para alcanzar una pelota que se escapaba por el lateral, el entrenador quedó mal ubicado -adentro del campo de juego- y terminó interponiéndose en el camino del defensor de River. Falcioni abrazó al Huevo para evitar el impacto y el árbitro terminó cobrándole falta por ingresar al campo de juego. Acuña reaccionó inicialmente con sorpresa y primero se enojó, pero todo terminó entre risas y abrazos, con Nicolás Otamendi también sumándose al divertido momento.

La insólita intervención de Falcioni que frenó a Acuña y terminó entre risas La insólita intervención de Falcioni que frenó a Acuña y terminó entre risas ESPN Lejos de cualquier polémica, la situación terminó con sonrisas entre los protagonistas. Acuña y Otamendi se acercaron a Falcioni y compartieron el momento con el entrenador de Atlético Tucumán, en una escena que reflejó el buen clima entre los futbolistas y el experimentado DT pese a la curiosa falta cobrada por su ingreso al campo.