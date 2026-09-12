La fuerte decisión del Chacho Coudet sobre su futuro como entrenador, tras su caótico ciclo en River

A dos semanas de haber renunciado a River, Eduardo Coudet habría tomado una importante determinación en lo que respecta a su próximo destino.

Eduardo Coudet parece no tener apuro por volver a dirigir. Después de su turbulento paso por River, el entrenador tomó una decisión que les cierra la puerta, al menos por un tiempo, su estadía en el fútbol argentino.

Según reveló Bolavip, el Chacho tiene la intención de tomarse otro buen tiempo lejos de la competencia local. Una postura que impacta especialmente en Racing y Rosario Central, dos instituciones con las que está muy identificado y cuyo nombre suele aparecer entre los candidatos cuando los resultados no acompañan. Un contexto que, casualmente, se ajusta a la realidad: tanto Juan Pablo Vojvoda en la Academia como Jorge Almirón en el Canalla están bajo observación.

Coudet no tendría pensado dirigir en el fútbol argentino en el corto plazo La decisión se entiende mejor al repasar su última experiencia. Coudet asumió en el Millonario como sucesor de Marcelo Gallardo, con la misión de levantar a un equipo que venía de una sequía importante. El comienzo tuvo una señal positiva: llegó a la final del Torneo Apertura. Sin embargo, la derrota ante Belgrano en el Kempes fue el punto de inicio de una seguidilla de golpes y fracasos.

Coudet sigue sin trabajo tras su drástica salida de River. Fotobaires Las eliminaciones en 16avos de final de la Copa Argentina y en octavos de la Copa Sudamericana, sumadas a una de las peores rachas históricas de River en torneos locales, terminaron por empujar su renuncia.