Mastantuono se quedó con un récord que era de Messi: de qué se trata

Franco Mastantuono tuvo una actuación inolvidable con Fiorentina y consiguió un récord que hasta ahora pertenecía nada menos que a Lionel Messi . Con apenas 19 años y 28 días, el argentino se convirtió en el futbolista de su país más joven en marcar un triplete en alguna de las cinco grandes ligas europeas.

El mediapunta argentino fue la gran figura de la victoria por 4-2 ante Venezia , en condición de visitante. Después de un comienzo complicado para el conjunto de Florencia, Mastantuono apareció en el momento indicado y fue determinante para que su equipo consiguiera sus primeros tres puntos de la temporada.

El encuentro había comenzado cuesta arriba para Fiorentina , pero el argentino cambió el rumbo en apenas dos minutos. Con dos remates desde la frontal del área, consiguió dar vuelta el marcador y alivió la presión que atravesaba el equipo.

Después del aporte de su compatriota Matteo Pellegrini y antes de que Venezia volviera a descontar, Mastantuono completó su hat-trick y quedó oficialmente como el argentino más joven en conseguir un triplete en LaLiga, Serie A, Premier League, Bundesliga o Ligue 1.

El récord anterior estaba en manos de Messi , quien había conseguido su primer triplete con Barcelona a los 19 años, 8 meses y 14 días. Mastantuono lo superó con 231 días menos , una diferencia que le permitió establecer una nueva marca para los futbolistas argentinos.

El antecedente del rosarino tiene un peso especial porque aquel triplete llegó frente a Real Madrid, en un clásico disputado en el Camp Nou. Messi marcó el tercer tanto en el último minuto para establecer el 3-3 y protagonizó así una de sus primeras grandes noches ante el mundo del fútbol.

El primer triplete de Messi

Aquel partido representó además el primer triplete de Messi con Barcelona. A lo largo de su etapa en el conjunto catalán, el delantero argentino llegaría a marcar tres o más goles en 48 oportunidades.

Mastantuono, en tanto, consiguió su primera gran marca individual en Italia después de un inicio difícil con Fiorentina. El equipo había perdido sus tres primeros partidos de liga y Fabio Grosso fue destituido apenas tres meses después de asumir como entrenador.

Mastantuono deslumbró con un triplete y le quitó un récord histórico a Messi EFE

El argentino también dejó su nombre en otra marca histórica del conjunto italiano. Con sus tres goles ante Venezia, se convirtió en el jugador no italiano más joven en marcar un triplete con Fiorentina, superando el registro que pertenecía a Claudio Desolati.