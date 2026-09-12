Entre campeones se entienden: el inesperado encuentro entre Lando Norris y el Cholo Simeone en el GP de España

Lando Norris sorprendió a todos, consiguió la pole para el GP de España y recibió el trofeo de manos del entrenador del Atlético de Madrid.

Lando Norris vivió un sábado soñado en Madring. El piloto de McLaren dio el golpe en la clasificación del Gran Premio de España, marcó 1:31.824 y se quedó con la pole position para la carrera de este domingo. Pero la celebración tuvo un condimento especial cuando llegó el momento de recibir el trofeo.

El encargado de entregárselo no fue una figura cualquiera: Diego Simeone apareció sobre el escenario y fue quien felicitó al británico por su actuación. El entrenador del Atlético de Madrid saludó afectuosamente al piloto de McLaren y protagonizó uno de los momentos más llamativos de la jornada en el nuevo circuito madrileño.

Simeone le firma la rueda de la pole a Lando Norris. EFE Norris había logrado imponerse en una clasificación extremadamente ajustada y aseguró así el primer lugar de la parrilla para el Gran Premio de España. El británico aprovechó su última oportunidad en la Q3 y estableció el tiempo que ninguno de sus rivales pudo superar.

Después de bajarse del auto, Norris subió al escenario para recibir el reconocimiento y allí se produjo el encuentro con Simeone. El argentino, identificado históricamente con el Atlético y una de las grandes figuras del fútbol español, felicitó al piloto por haber conseguido una posición privilegiada para la carrera.