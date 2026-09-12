Máxima tensión: Colapinto y una maniobra al límite en Madrid, en plena "Monumental"

El piloto argentino logró controlar el monoplaza después de una pérdida de estabilidad durante una de sus vueltas. Impecable.

Franco Colapinto estuvo cerca de protagonizar un fuerte accidente durante la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1. El Alpine perdió estabilidad mientras el argentino transitaba por la "Monumental", pero logró reaccionar a tiempo, recuperar el control y evitar un impacto contra las protecciones.

El episodio se produjo en una de las curvas que más atención genera en el nuevo circuito de Madrid. Por sus características, la "Monumental" obliga a los pilotos a mantener el auto bajo una exigencia particularmente alta durante buena parte de su recorrido, lo que hizo todavía más delicada la situación que atravesó Colapinto.

La maniobra al límite de Colapinto Tremenda salvada de Franco Colapinto en la "Monumental" La "Monumental", la curva 12 del Madring, se extiende durante unos 550 metros. Su principal particularidad es el peralte del 24%, que hace que los monoplazas permanezcan aproximadamente seis segundos girando en un sector donde soportan una elevada carga.

Pero hay un dato que permite dimensionar todavía mejor el desafío: de acuerdo con la información de Fórmula 1 y Pirelli, es la curva que produce la mayor carga vertical de toda la temporada.