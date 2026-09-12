Colapinto fue 11º en una accidentada FP3 que terminó con bandera roja

Leclerc marca el ritmo

Leclerc se mantiene al frente de la sesión con un tiempo de 1:33.332, tres décimas más rápido que el registro de Antonelli en la FP2 del viernes. El piloto de Mercedes aparece segundo, seguido por Norris, Hamilton y Hülkenberg.

Sin embargo, la bandera roja interrumpió la sesión cuando varios pilotos apenas comenzaban a completar sus primeras vueltas, por lo que la clasificación todavía puede cambiar.

En Williams, Albon dañó el eje trasero tras rozar los muros y podría no volver a pista. Además, Aston Martin incumplió el toque de queda por un problema con la batería del auto de Stroll y no por el embrague del monoplaza de Alonso.