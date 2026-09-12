Colapinto fue 11º en una accidentada FP3 que terminó con bandera roja
El argentino cerró la práctica con mejores sensaciones, mientras Antonelli marcó el mejor tiempo antes de la clasificación.
El argentino cerró la práctica con mejores sensaciones, mientras Antonelli marcó el mejor tiempo antes de la clasificación.
Franco Colapinto mejoró su rendimiento respecto de las sesiones del viernes y finalizó P11 en las últimas prácticas libres del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid. El más rápido de la tanda, que vio dos veces la bandera roja por los accidentes de Hamilton y Bearman, fue el líder del campeonato, Kimi Antonelli.
La acción para Colapinto continúa a las 11 con la clasificación para la carrera definitiva.
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