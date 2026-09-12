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Colapinto, durante la FP3.
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Colapinto fue 11º en una accidentada FP3 que terminó con bandera roja

El argentino cerró la práctica con mejores sensaciones, mientras Antonelli marcó el mejor tiempo antes de la clasificación.

MDZ Deportes

Franco Colapinto mejoró su rendimiento respecto de las sesiones del viernes y finalizó P11 en las últimas prácticas libres del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid. El más rápido de la tanda, que vio dos veces la bandera roja por los accidentes de Hamilton y Bearman, fue el líder del campeonato, Kimi Antonelli.

La acción para Colapinto continúa a las 11 con la clasificación para la carrera definitiva.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP3

Bandera roja y final de la FP3

La sesión se interrumpió con bandera roja tras un incidente de Bearman en las curvas 10 y 11. El piloto detuvo el auto y se bajó por sus propios medios.

La bandera roja marcó el cierre de la práctica libre. Franco Colapinto terminó en la 11º posición.

Colapinto mejora su tiempo en el final

Antonelli pasó al frente con un tiempo de 1:32.797, 166 milésimas más rápido que Leclerc. Franco Colapinto también mejoró su registro y avanzó hasta la décima posición, a 1.509 segundos del piloto de Mercedes.

Los Alpine salen a pista

Se reanuda la FP3

La tercera práctica libre se reanudó luego de que finalizaran los trabajos de reparación en las barreras de protección del circuito.

Continúan las reparaciones

La Fórmula 1 informó que la FP3 permanecerá detenida temporalmente mientras continúan los trabajos de reparación en las barreras de protección del circuito. La dirección de carrera detuvo el cronómetro cuando quedan 15 minutos y 38 segundos.

Leclerc marca el ritmo

Leclerc se mantiene al frente de la sesión con un tiempo de 1:33.332, tres décimas más rápido que el registro de Antonelli en la FP2 del viernes. El piloto de Mercedes aparece segundo, seguido por Norris, Hamilton y Hülkenberg.

Sin embargo, la bandera roja interrumpió la sesión cuando varios pilotos apenas comenzaban a completar sus primeras vueltas, por lo que la clasificación todavía puede cambiar.

En Williams, Albon dañó el eje trasero tras rozar los muros y podría no volver a pista. Además, Aston Martin incumplió el toque de queda por un problema con la batería del auto de Stroll y no por el embrague del monoplaza de Alonso.

Así fue el accidente de Hamilton en la FP3

Bandera roja por un incidente de Hamilton

Se muestran las banderas rojas después de que Hamilton bloqueara los frenos en la última curva y terminara contra las barreras. El impacto provocó daños en el alerón delantero, que quedó atascado debajo del morro.

A pesar del accidente, el británico logró retroceder e intentó regresar a pista con el alerón dañado. La maniobra será seguramente investigada. Las repeticiones muestran que el bloqueo de los frenos redujo considerablemente la velocidad antes del impacto, por lo que el golpe no fue fuerte.

Colapinto baja su tiempo

Sainz evitó el golpe

Breve bandera amarilla en pista: Sainz protagonizó un enorme bloqueo para evitar tocar la pared y, pese a la maniobra, logró mantener el auto en pista.

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Primer tiempo para Franco

Con cinco tiempos registrados y varios pilotos todavía por salir a pista, Colapinto aparece tercero con un tiempo de 1:37.075. Por delante se ubican Bortoleto, con 1:34.777, y Hülkenberg, que lidera momentáneamente con 1:35.721.

Pocos autos en pista

Los pilotos se demoran en salir; el primero en hacerlo es Gabriel Bortoleto (Audi).

7:30 Comienza la FP3 en Madrid

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