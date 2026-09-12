Los dos accidentes por los que se interrumpió la FP3 con bandera roja: Hamilton y Bearman, contra las barreras

La tercera práctica del Gran Premio de España estuvo marcada por dos accidentes que obligaron a detener la actividad en pista.

La tercera práctica libre del Gran Premio de España de Fórmula 1 tuvo un desarrollo accidentado en Madrid y quedó interrumpida en dos oportunidades por choques contra las barreras. El primero tuvo como protagonista a Lewis Hamilton, mientras que Oliver Bearman provocó la segunda bandera roja a poco del final.

El incidente de Hamilton ocurrió en la última de las 22 curvas del nuevo circuito madrileño. El piloto de Ferrari perdió el control y terminó contra las protecciones, provocando daños en el alerón delantero y un pinchazo en el neumático delantero derecho. El accidente obligó a detener la sesión durante más de veinte minutos.

Así fue el accidente de Hamilton en la FP3 Tras el impacto, Hamilton intentó inicialmente continuar y regresar al pit lane por sus propios medios. Sin embargo, después de recibir indicaciones de su equipo, tuvo que detener el Ferrari en la curva 14. En ese momento, el séptuple campeón del mundo ocupaba el noveno puesto de la clasificación, a 1.487 segundos del tiempo de referencia.

El accidente de Hamilton durante la FP3 en Madrid Al tratarse de un trazado nuevo y ante la necesidad de retirar el monoplaza y reparar las barreras de protección, la dirección de carrera decidió detener el cronómetro cuando todavía quedaban 15 minutos y 38 segundos para completar la práctica.

La actividad pudo reanudarse después de los trabajos en pista, pero la FP3 volvería a quedar bajo bandera roja en los últimos minutos. Esta vez, el protagonista fue Oliver Bearman, quien perdió el control de su Haas en la curva 10 y terminó impactando contra las barreras.