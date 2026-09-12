Shelton y Zverev definirán el US Open: cuándo se juega la gran final

Ben Shelton dio otro paso en el US Open y se metió por primera vez en la final de un Grand Slam. El estadounidense derrotó a su compatriota Frances Tiafoe por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5, en 3 horas y 17 minutos, y tendrá la posibilidad de definir el título el próximo domingo ante el alemán Alexander Zverev .

El partido comenzó mejor para Tiafoe, que consiguió el quiebre en el noveno game luego de una doble falta de Shelton y se quedó con el primer set por 6-4. Sin embargo, el número ocho del torneo volvió a demostrar su capacidad de reacción, tal como había ocurrido en los cuartos de final frente a Carlos Alcaraz.

Shelton quebró rápidamente en el segundo parcial y tomó una ventaja que ya no dejaría escapar. Con otro quiebre, cerró el set por 6-3 y empató el partido. En el tercero volvió a imponer condiciones, consiguió dos rupturas y se adelantó con otro 6-3.

El cuarto set parecía encaminarse al tie-break, pero Shelton encontró su oportunidad en el momento decisivo. Con 6-5 y Tiafoe al saque, se puso 0-40. 'Big Fo' salvó la primera oportunidad, pero una doble falta en la segunda le entregó el triunfo a su compatriota.

"Foe es como un hermano mayor para mí. Salir juntos a esta pista, Arthur Ashe, es algo muy especial. Este es el lugar donde queremos estar al final de este torneo. Este es el torneo favorito de los dos, nuestra pista favorita del mundo, y hacerla vibrar es la mejor sensación que existe", expresó Shelton después del partido.

First Grand Slam final and it's at home! pic.twitter.com/tY8WskcvZ5 — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

El estadounidense, de 23 años, atraviesa la mejor temporada de su carrera. En 2026 ya consiguió cuatro títulos: el Masters 1000 de Canadá, los ATP 500 de Dallas y Múnich y el ATP 250 de Stuttgart.

Su victoria también tuvo un significado especial para el tenis de su país. Tiafoe era, junto con Andre Agassi, el único estadounidense que había alcanzado tres semifinales del US Open en este siglo, aunque nunca había logrado avanzar a una final.

Zverev, el último obstáculo por el título

En la definición, Shelton tendrá enfrente a Alexander Zverev, quien derrotó a Karen Khachanov y llegará al partido decisivo con una estadística favorable ante el estadounidense. El alemán ganó los cinco enfrentamientos que disputaron hasta el momento, incluida la final de Múnich en 2026.

Zverev, finalista del US Open. EFE

Por eso, el desafío será doble para Shelton: además de disputar por primera vez una final de Grand Slam, intentará romper una racha negativa frente a un rival al que todavía no pudo vencer.

Shelton también tendrá la posibilidad de terminar con una espera de 23 años para el tenis masculino de Estados Unidos. El último estadounidense que conquistó el US Open fue Andy Roddick, en 2003.

Además, tanto Shelton como Tiafoe se aseguraron al finalizar el torneo el mejor ranking de sus respectivas carreras: Shelton saldrá de Nueva York como número 4 del mundo y Tiafoe ocupará el octavo puesto.

La final masculina del US Open se jugará este domingo desde las 15 en Argentina, en el estadio Arthur Ashe. El partido podrá verse por ESPN y Disney+ Plan Premium.