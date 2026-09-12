¡Qué mala suerte! Nico Varrone abandonó la Sprint en Madrid tras un toque en la primera vuelta

El piloto argentino quedó fuera de competencia tras un incidente con Kush Maini cuando apenas comenzaba la carrera en el circuito madrileño.

Nicolás Varrone abandonó la Sprint de Fórmula 2 en el Madring durante la primera vuelta, luego de un contacto con Kush Maini que dañó su monoplaza y lo dejó fuera de competencia. El argentino había largado desde el 18° lugar, después del accidente que protagonizó en la clasificación al golpear contra el muro en la curva peraltada Monumental del circuito madrileño.

Pese a partir desde el fondo, Varrone tuvo una buena salida y consiguió superar a varios rivales en los primeros metros. Sin embargo, cuando había recorrido aproximadamente la mitad del circuito, recibió el impacto del piloto indio y perdió el control de su monoplaza.

El toque que dejó afuera a Nico Varrone El contacto con Maini provocó un trompo de Varrone y dejó dañado el auto de Van Amersfoort Racing. El argentino ya no pudo continuar y debió abandonar la competencia cuando apenas había transcurrido la primera vuelta.

Maini chocó a Varrone en la largada de la Sprint y el piloto argentino tuvo que abandonar De esta manera, Varrone tendrá que esperar hasta el domingo para volver a pista en la Feature Race de Fórmula 2. La carrera principal del Gran Premio de España está prevista para las 6:25 de Argentina, en un trazado de 5.414 metros que exige máxima precisión.