River tuvo un insólito contratiempo camino a la cancha de Atlético Tucumán: ¿qué le pasó al micro?

El ómnibus que iba a trasladar a la delegación de River rumbo al José Fierre sufrió un accidente y hubo que tomar una decisión de urgencia. El video.

Un viaje que parecía de rutina terminó con una escena insólita para River en Tucumán. Cuando el plantel estaba listo para salir rumbo al Monumental José Fierro, el micro oficial quedó atrapado en el estacionamiento del hotel y no hubo manera de sacarlo.

El colectivo había quedado atravesado en una de las rampas, con la parte trasera apoyada contra el piso y el frente elevado. Así, el chofer no pudo completar la maniobra para girar y sacar el vehículo del lugar. Y el reloj corría: el plantel debía trasladarse para enfrentar a Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Clausura.

Insólito: el micro de River se quedó atascado en el Hotel Hilton La solución fue tan rápida como inesperada. Ante la imposibilidad de destrabar el micro, el club se comunicó con empresas de transporte de San Miguel de Tucumán para conseguir otro vehículo.

El micro de River se quedó estancado en Tucumán. Video: @muzzo_bruno Así, un micro de reemplazo fue destinado al plantel y al cuerpo técnico, mientras que el resto de la delegación se movilizó en combis. El operativo improvisado salió bien y River consiguió llegar a tiempo al José Fierro. Eso sí, la anécdota quedará como una de esas situaciones que nadie tenía previstas antes de un partido.

El antecedente similar en 2023 Hay un dato que le pone todavía más curiosidad al episodio: no es la primera vez que River tiene un problema con un micro en Tucumán. En 2023, antes de un partido correspondiente a la Copa de la Liga, el colectivo que trasladaba a la delegación millonaria comenzó a moverse solo porque el chofer no había activado el sistema de frenado.