Boca acelera por Galarza: qué respondió Talleres y cuánto falta para cerrar la negociación
Boca puso sobre la mesa US$4 millones por el 80% del pase, pero en Córdoba pretenden US$6 millones. Hay tiempo hasta este lunes para cerrar al refuerzo.
Boca aceleró en las últimas horas para incorporar a Matías Galarza y ya obtuvo una respuesta de Talleres. El Xeneize ofreció 4 millones de dólares por el 80 por ciento del pase del mediocampista y desde Córdoba dejaron en claro que están dispuestos a negociar, aunque existe una diferencia económica que todavía deben resolver.
El tiempo, además, juega en contra: Boca tiene hasta este lunes para aprovechar el cupo especial que se abrió por la lesión de Tomás Aranda.
La diferencia entre Boca y Talleres
La propuesta de Boca fue formalizada el sábado y contempla cuatro millones de dólares por el 80 por ciento de la ficha de Galarza. Talleres, por su parte, pretende seis millones de dólares, una cifra que coincide con la cláusula de rescisión que, según la información publicada este domingo, tiene el futbolista en su contrato. Por ahora, entonces, el principal punto a resolver es económico.
El escenario, de todos modos, no es de una negativa del club cordobés. Talleres está abierto a desprenderse del volante si se alcanzan las condiciones que considera adecuadas. Después del triunfo 2-1 ante Unión, Omar De Felippe reconoció que quiere contar con Galarza, aunque dejó la puerta abierta a una salida: "Nosotros queremos que se quede. Pero si la dirigencia y él deciden irse, listo. Es su futuro también".
El reloj corre para Boca
La urgencia del Xeneize tiene dos motivos. Por un lado, la reciente venta de Kevin Zenón a Atlas dejó una alternativa menos para Rodolfo Arruabarrena en el mediocampo. Por otro, la fractura de peroné de Tomás Aranda habilitó a Boca a incorporar un jugador fuera del mercado habitual, pero ese permiso vence este lunes y está sujeto a las condiciones establecidas para este cupo.
Galarza no es un nombre nuevo para Boca. El club ya había intentado contratarlo en 2024, cuando todavía pertenecía al Genk de Bélgica, pero aquella negociación no llegó a buen puerto. Finalmente, el volante regresó al fútbol argentino y fue adquirido por Talleres. Actualmente tiene contrato con la institución cordobesa hasta diciembre de 2028.
Ahora, la pelota está entre Boca y Talleres. El Xeneize debe decidir si mejora su propuesta para acercarse a los seis millones que pretende el club cordobés o si mantiene su oferta inicial por el 80 por ciento. Con el lunes como fecha límite para incorporar por el cupo especial, la negociación por Galarza entró en sus horas decisivas.