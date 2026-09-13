Boca acelera por Galarza: qué respondió Talleres y cuánto falta para cerrar la negociación

Boca puso sobre la mesa US$4 millones por el 80% del pase, pero en Córdoba pretenden US$6 millones. Hay tiempo hasta este lunes para cerrar al refuerzo.

Boca quiere a Matías Galarza y ya hizo una oferta formal por el volante de Talleres.

Boca aceleró en las últimas horas para incorporar a Matías Galarza y ya obtuvo una respuesta de Talleres. El Xeneize ofreció 4 millones de dólares por el 80 por ciento del pase del mediocampista y desde Córdoba dejaron en claro que están dispuestos a negociar, aunque existe una diferencia económica que todavía deben resolver.

El tiempo, además, juega en contra: Boca tiene hasta este lunes para aprovechar el cupo especial que se abrió por la lesión de Tomás Aranda.

La diferencia entre Boca y Talleres El Xeneize puso sobre la mesa US$4 millones por el 80% del pase, pero en Córdoba pretenden US$6 millones. ¿Mejorará Riquelme la oferta para quedarse con Galarza? La propuesta de Boca fue formalizada el sábado y contempla cuatro millones de dólares por el 80 por ciento de la ficha de Galarza. Talleres, por su parte, pretende seis millones de dólares, una cifra que coincide con la cláusula de rescisión que, según la información publicada este domingo, tiene el futbolista en su contrato. Por ahora, entonces, el principal punto a resolver es económico.

El escenario, de todos modos, no es de una negativa del club cordobés. Talleres está abierto a desprenderse del volante si se alcanzan las condiciones que considera adecuadas. Después del triunfo 2-1 ante Unión, Omar De Felippe reconoció que quiere contar con Galarza, aunque dejó la puerta abierta a una salida: "Nosotros queremos que se quede. Pero si la dirigencia y él deciden irse, listo. Es su futuro también".

El reloj corre para Boca La fractura de peroné de Tomás Aranda habilitó a Boca a incorporar un jugador fuera del mercado habitual, pero ese permiso vence este lunes. @MatiGalarza25 La urgencia del Xeneize tiene dos motivos. Por un lado, la reciente venta de Kevin Zenón a Atlas dejó una alternativa menos para Rodolfo Arruabarrena en el mediocampo. Por otro, la fractura de peroné de Tomás Aranda habilitó a Boca a incorporar un jugador fuera del mercado habitual, pero ese permiso vence este lunes y está sujeto a las condiciones establecidas para este cupo.