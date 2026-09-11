Los mejores memes del triunfo de Boca ante Central Córdoba, con Romero y Valencia en el centro de la escena

Los hinchas de Boca volvieron a decir presente en las redes sociales durante el partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Clausura . Desde los primeros minutos, los fanáticos del Xeneize compartieron memes, comentarios y reacciones sobre lo que ocurría en la Bombonera.

El arranque del equipo de Rodolfo Arruabarrena generó entusiasmo entre los hinchas, que rápidamente viralizaron publicaciones relacionadas con el primer gol de Enner Valencia con la camiseta azul y oro y el buen rendimiento colectivo. Después, con el triunfo 3-1 ante el Ferroviario, los posteos se enfocaron en los goles de Ángel Romero, la actuación del equipo y la racha positiva que atraviesa Boca en las distintas competencias.