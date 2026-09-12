Kevin Zenón se despidió de Boca con un mensaje cargado de emoción y reconoció una cuenta pendiente

Kevin Zenón dejó Boca para convertirse en refuerzo de Atlas de México y se despidió con un sentido mensaje: “Ojalá pueda volver en el futuro”.

Kevin Zenón dejó atrás su etapa en Boca y emprendió un nuevo desafío en México. El mediocampista fue transferido a Atlas por US$6 millones por la totalidad de su pase y, antes de viajar, se despidió del Xeneize con un sentido mensaje en el que reconoció que se quedó con una cuenta pendiente.

El correntino habló sobre su salida en una entrevista publicada por el canal oficial de Boca y explicó que se trató de una decisión difícil, pero que consideraba necesaria para su carrera. “Es una etapa nueva para mí. Fue una decisión durísima, pero, desde lo futbolístico, sentía que era lo mejor en este momento”, expresó el volante, quien también destacó el vínculo que construyó con el club y sus compañeros durante su estadía.

La cuenta pendiente que le quedó a Zenón en Boca Kevin Zenón se despidió de los hincha de Boca El Canal de Boca El futbolista de 25 años dejó uno de los mensajes más sentidos al referirse a los hinchas. “Les agradezco el cariño de siempre. Me quedó la espina de no haber podido darles un campeonato en estos años, pero ojalá el día de mañana pueda volver y regalarles esa alegría”, manifestó Zenón. El mediocampista también aseguró que seguirá alentando al Xeneize desde la distancia y que se lleva recuerdos muy importantes de su paso por la institución.

En su despedida, además, hizo referencia a lo que significó cumplir el sueño de vestir la camiseta azul y oro y jugar en La Bombonera. “Desde que llegué, siempre fue un sueño jugar en esta institución; lo anhelaba desde muy chico y, gracias a Dios, se pudo cumplir”, señaló. En sus redes sociales también publicó un mensaje para despedirse del club y dejó una frase que resumió sus sensaciones: “Esto no es un adiós, es un hasta pronto”.

Los números de Kevin Zenón en Boca Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kevin Zenon (@kevinzenon) Zenón llegó a Boca a comienzos de 2024 procedente de Unión y disputó 92 partidos con la camiseta del Xeneize. En ese período convirtió 12 goles y dio ocho asistencias. Su último tanto fue justamente en el empate 2-2 ante Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Clausura, antes de concretar su salida al fútbol mexicano.