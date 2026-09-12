El incómodo momento que vivió el Cholo Simeone por una pregunta sobre su hijo Giuliano: "No tengo nada que comentar"

En conferencia, el técnico argentino quedó desconcertado por una consulta relacionada a la actualidad de su hijo, titular en el Aleti. Esto respondió.

Una victoria, un empate y dos derrotas marcan el irregular comienzo del Atlético de Madrid en la temporada, que ahora tendrá otro desafío ante Real Sociedad. Pero en la previa, al Diego Simeone le hicieron una pregunta que le generó cierta incomodidad.

La consulta la hizo una periodista y fue al hueso: "¿Siente usted que es una manera de atacarlo a usted mediante su hijo?", en referencia a Giuliano Simeone, quien viene siendo cuestionado por parte de un selecto grupo de hinchas colchoneros. "No tengo nada que comentar. Simplemente, los hechos y el trabajo de Giuliano hablan por sí solos”, respondió el DT argentino, tajante y sin darle demasiadas vueltas al asunto.

Los números, justamente, acompañan esa defensa. Giuliano ya acumula 108 partidos con la Primera del Atlético, con 13 goles y 18 asistencias. En el medio tuvo pasos a préstamo por Zaragoza y Alavés, experiencias que le permitieron sumar minutos antes de regresar a Madrid para instalarse definitivamente en el plantel.

Video: la pregunta que incomodó al Cholo Simeone sobre las críticas a Giuliano El Cholo Simeone fue tajante sobre las críticas a su hijo Giuliano. Video: ElDesmarque Esta temporada también arrancó con protagonismo. De los cuatro encuentros que disputó hasta el momento, el extremo que jugó el Mundial con la Selección argentina fue titular en tres y consiguió aportar un gol y una asistencia. Además, dejó atrás su rol más ofensivo para afirmarse como carrilero derecho, una posición que el Cholo viene utilizando con frecuencia dentro de su equipo.