Boca va por un volante a contrarreloj: el jugador por el que hizo una oferta de último momento

Boca elevó una propuesta formal por un mediocampista del fútbol argentino, pero la prórroga para incorporar vence este lunes. ¿Llega a cerrarlo?

La dirigencia de Boca, con Riquelme a la cabeza, ofertó por un 5 del fútbol argentino.

Sin Kevin Zenón -vendido al Atlás de México- y ante la grave lesión de Tomás Aranda, Boca decidió reactivar el mercado de pases. Para Rodolfo Arruabarrena es prioridad sumar un refuerzo en una mitad de la cancha que quedó algo descubierta y el apuntado tiene nombre y apellido: Matías Galarza.

El 5 titular de Talleres de Córdoba fue ofrecido en las últimas horas y enseguida sedujo al cuerpo técnico. A raíz de eso, la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme no titubeó y ya dio el primer paso formal.

Según reveló el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X, el Xeneize presentó una oferta para comprar el pase del volante de 24 años. La propuesta, cuyo monto aún no trascendió, está siendo analizada por el club cordobés a sabiendas de que el reloj corre y el tiempo vale oro para Boca.

Boca hizo una oferta formal a Talleres para comprar el pase de Matías Galarza.

*El club tiene un cupo por la lesión de Aranda y cuenta con tiempo hasta principios de la próxima semana para cerrar un refuerzo.

@tribuna_ftbl https://t.co/ZNzovZEs60 pic.twitter.com/iKsfDmvGRq — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 12, 2026 Boca hizo una oferta por Matías Galarza: ¿hasta cuando puede negociar? La prórroga que le otorgó la AFA(10 días) vence este lunes 14 de septiembre. Es decir, en la Ribera tienen menos de 48 horas para intentar convencer a Talleres de liberar a Galarza, que es una de las figuras del equipo, por lo que está lejos de ser una operación sencilla.