Un referente muy cuestionado en Boca hizo un duro descargo tras el 3-1 a Central Córdoba: "Hay que escuchar cada cosa"

En zona mixta, un jugador resistido por los hinchas de Boca se hizo eco de las críticas y dejó una opinión contundente. Qué dijo.

El Boca alternativo que salió a la cancha vs. Central Córdoba y se lució con un sólido 3-1.

Ante Central Córdoba, en una Bombonera que esperaba una señal, el Boca de Rodolfo Arruabarrena salió a la cancha con mayoría de suplentes y terminó dejando una gran imagen, mejor que la muchos esperaban. Una actuación que, dejando de lado el resultado, sirvió para que varios jugadores sumaran minutos y confianza.

Entre ellos estuvo Nicolás Figal. El defensor fue titular, llevó la cinta y, una vez terminado el partido, habló en zona mixta. Allí se refirió a los cuestionamientos que suelen aparecer en este tipo de partidos y que, según dejó en claro, no cayeron nada bien puertas adentro.

Figal, contundente sobre las críticas en Boca “Cualquier chico que le tocó jugar como Alarcón o Palacios en cualquier equipo es titular. Tenés que escuchar cada cosa, de decir que no somos capaces, que el equipo suplente es…“, lanzó Figal, visiblemente molesto por los crueles comentarios que, sobre todo, se ven en las redes sociales por parte de los hinchas.

En ese sentido, el zaguero de 32 años destacó la respuesta de los futbolistas que venían jugando menos. “Nosotros nos abstraemos de eso, en Boca siempre se habla y nosotros estamos para demostrar como lo hicimos hoy. El equipo funcionó bien con los chicos que no venían jugando y estamos contentos”, completó.