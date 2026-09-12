La contundente decisión que tomó el Vasco Arruabarrena en Boca para la revancha contra San Pablo

Tras el triunfo ante Central Córdoba, el Vasco Arruabarrena confirmó la decisión que tomará con el plantel xeneize para la vuelta en el Morumbí.

Rodolfo Arruabarrena ya tiene definida una cuestión clave de cara a la revancha ante San Pablo. Después del triunfo 3-1 sobre Central Córdoba en la Bombonera, el entrenador confirmó que Boca viajará a Brasil con todo el plantel, una modalidad que suele implementar cuando sus equipos afrontan partidos decisivos fuera de casa.

El Vasco Arruabarrena confirmó que todo el plantel de Boca viajará a Brasil “Para lo que viene, iremos todos”, anunció el Vasco después del encuentro del viernes. De esta manera, más allá de quiénes sean finalmente los elegidos para jugar en el Morumbí, todos los futbolistas estarán junto al equipo en San Pablo para afrontar un partido que puede marcar el futuro del Xeneize en la Copa Sudamericana.

El Vasco #Arruabarrena palpitó la revancha ante San Pablo y adelantó que viajará todo el plantel pic.twitter.com/YDibNvQigx — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) September 12, 2026 Boca llegará a Brasil con una ventaja mínima gracias al 1-0 conseguido en la Bombonera, con gol de Miguel Merentiel. El conjunto de Arruabarrena sabe que un empate será suficiente para meterse entre los cuatro mejores del certamen, mientras que una derrota por un gol obligará a definir la serie mediante los penales.

La decisión de llevar a todos también está relacionada con la estrategia utilizada ante Central Córdoba. De los habituales titulares, solamente Lautaro Blanco comenzó desde el arranque, mientras que el resto permaneció en el banco y no necesitó ingresar debido a los goles tempraneros. El único de los habituales que sumó minutos fue Santiago Ascacibar.