La inoportuna broma de Arruabarrena sobre la vuelta de Álvaro Montero tras ir al velatorio de su abuela en Colombia

Boca Juniors volvió a sonreír. En la Bombonera, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso por 3-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero , por la novena fecha del Torneo Clausura, y consiguió una victoria que le permitió acomodarse en la Zona A y acercarse a los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El encuentro tuvo un comienzo favorable para el Xeneize, que encontró la ventaja a los cinco minutos gracias al paraguayo Ángel Romero. Apenas seis minutos después, Enner Valencia amplió la diferencia para el conjunto local y encaminó un partido que Boca terminó dominando ante una Bombonera colmada.

Romero volvió a aparecer a los 12 minutos del segundo tiempo para marcar el tercero de Boca . En el cierre, Martín Cuitiño descontó para Central Córdoba, aunque el conjunto santiagueño no logró poner en riesgo el triunfo del local. Con los tres puntos, Boca quedó quinto en la Zona A, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs, y también alcanzó el cuarto lugar de la Tabla Anual, cerca de los lugares que entregan boletos para la Libertadores.

Uno de los nombres que no estuvo en la formación de Boca fue Álvaro Montero . El arquero colombiano viajó a su país luego del fallecimiento de su abuela y, por ese motivo, no pudo regresar a tiempo para disputar el encuentro frente a Central Córdoba.

La ausencia se produjo pocos días después de una actuación destacada del colombiano. Montero fue titular en el triunfo por 1-0 ante San Pablo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, partido en el que Arruabarrena resaltó su “gran actuación” y también hizo referencia al difícil momento personal que atravesaba.

El arquero, además, tuvo intervenciones importantes en las campañas de Boca en los torneos de eliminación directa. Fue protagonista en las definiciones por penales frente a Vélez, por la Copa Argentina, y ante O'Higgins de Chile, por la Copa Sudamericana.

La inoportuna broma de Arruabarrena

Después del triunfo ante Central Córdoba, Arruabarrena fue consultado en conferencia de prensa por el regreso de Montero. El entrenador explicó que el arquero tenía previsto tomar un vuelo de regreso y, en ese momento, realizó una broma que llamó la atención por el contexto en el que se produjo.

"Montero tiene el vuelo de vuelta para mañana temprano. Es colombiano, siempre puede tardar un poquito más", expresó el técnico.

La inoportuna broma de Arruabarrena sobre la vuelta de Álvaro Montero

La frase se produjo después de que el colombiano hubiera viajado a Colombia por el fallecimiento de su abuela. Montero tendría nuevamente actividad con Boca el próximo martes 15 de septiembre, cuando el equipo visite a San Pablo en Brasil por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.