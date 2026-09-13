Los dos titulares que recupera el Vasco Arruabarrena para la revancha contra San Pablo en el Morumbí

De cara al partido del martes frente al conjunto brasileño, el Vasco Arruabarrena recupera dos piezas claves en Boca para afrontar el trascendental choque.

Boca ya dejó atrás el triunfo ante Central Córdoba y puso toda su atención en el partido más importante de la semana. El Xeneize viajará a Brasil para defender el 1-0 conseguido en la Bombonera ante San Pablo y buscar el boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana, pero Rodolfo Arruabarrena recibió dos noticias que le permiten recuperar variantes importantes para la revancha.

Uno de los regresos es el de Álvaro Montero. El arquero había viajado a Colombia para acompañar a su familia por un problema personal y, después de ausentarse frente a Central Córdoba, ya está nuevamente a disposición del entrenador. Todo indica que recuperará su lugar en el arco y reemplazará a Leandro Brey, quien fue titular en el triunfo del viernes.

Montero volverá al arco en el Morumbí. Instagram @alvaromontero1 La otra vuelta que celebra el Vasco es la de Milton Delgado. El mediocampista dejó atrás el desgarro que lo marginó durante las últimas dos semanas y ya se encuentra en condiciones de volver a jugar. Su recuperación llega justo en un momento clave y podría permitirle regresar directamente al equipo titular en el Morumbí.

Montero y Delgado, los dos soldados que recupera Arruabarrena para la vuelta con San Pablo La presencia de Delgado incluso modificaría la conformación del mediocampo. El juvenil aparece como una alternativa para reemplazar a Tomás Belmonte y compartir la mitad de la cancha con Leandro Paredes y Santiago Ascacibar, una zona que será determinante para intentar controlar a San Pablo y sostener la ventaja obtenida en la ida.