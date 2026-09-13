Independiente y San Lorenzo igualaron 1-1 en un entretenido clásico en Avellaneda

Independiente ganaba en el Libertadores de América por un tanto de Arrayago a los 7 minutos, pero Farías lo empató para San Lorenzo con un golazo a los 51'.

Por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Independiente y San Lorenzo empataron 1-1 el clásico en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda y se quedaron ambos con 1 punto que no le sirve a ninguno. Fue el estreno del tercer ciclo de Ruben Darío Insua al frente del cuadro de Boedo.

El Rojo fue mejor a lo largo de los 90 minutos y se puso en ventaja a los 7' del primer tiempo con un tanto del juvenil Juan Miguel Arrayago. Sin embargo, el Ciclón lograría dar con la igualdad en el arranque de la segunda mitad con un golazo al ángulo de Facundo Farías desde afuera del área.

El gol de Arrayago para el 1-0 de Independiente ESPN En la primera parte se vio la mejor versión del equipo que dirige Jadson Viera, ante una visita desacomodada en los primeros minutos. El local se puso en ventaja en la primera jugada de peligro del partido, a los 6', con un centro desde la derecha al segundo palo para la aparición del defensor Juan Arrayago, cuyo cabezazo de pique al piso abrió el marcador.

Siete minutos más tarde, el volante Maximiliano Meza filtró un pase por el costado izquierdo del frente de ataque para el desmarque del delantero Ezequiel Ávila, que sacó un buen remate al segundo palo pero no sorprendió al arquero José Devecchi. San Lorenzo tuvo su primer acercamiento a los 28', con una pelota que Arrayago no pudo desviar y permitió que el delantero Rodrigo Auzmendi definiera con el empeine, aunque no pudo darle puntería a su remate.

A los 32', un centro al primer poste habilitó el cabezazo del Chimy Ávila, que sorprendió al ganar de cabeza a pesar de su baja estatura y cuya pelota dibujó una gran parábola en el aire, para luego impactar en el travesaño antes de irse. El Rey de Copa se perdió un gol increíble en tiempo cumplido del primer tiempo, tras un desborde por derecha del lateral Leonardo Godoy y centro atrás para Ávila, cuyo remate pifiado le quedó al delantero Matías Abaldo, aunque el tiro del uruguayo chocó con la pierna del defensor Danilo Arboleda y se fue al córner. De aquel tiro de esquina llegó un intento olímpico del extremo Santiago Montiel, que hubiera entrado alto y por el segundo palo de no ser por una gran estirada hacia atrás de Devecchi.