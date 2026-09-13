Independiente y San Lorenzo chocan en Avellaneda en un clásico picante: hora y cómo ver en vivo

Independiente quiere estirar su racha ganadora mientras que San Lorenzo, en el redebut del Gallego Insua, quiere cortar con su mala racha en los clásicos.

Independiente recibirá este domingo a San Lorenzo, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en un duelo clave por los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Fernando Espinoza.

Independiente quiere volver a sumar de a tres Independiente llega a este encuentro luego del buen triunfo 1-0 que consiguió en condición de visitante contra Central Córdoba de Santiago del Estero, que le permitió llegar a esta fecha en la octava posición de la Zona A con 13 puntos.

Independiente viene de sacar tres puntos de oro en su visita a Central Córdoba. Foto: @Independiente De esta manera, el Rojo estaría ingresando a los playoffs, aunque no puede confiarse ya que un paso en falso lo sacaría de esta zona.

San Lorenzo quiere cortar con la mala racha en los clásicos San Lorenzo, por su parte, también ganó en la última fecha (1-0 a Talleres de Córdoba), por lo que llegó a los 10 puntos y quedó décimo en la Zona A.