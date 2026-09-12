La particular frase de Ponzio tras el sufrido triunfo de River ante Atlético Tucumán: "Jugamos a lo que queríamos"

Leonardo Ponzio celebró la actuación de River en el agónico triunfo por 2-1 ante Atlético Tucumán y valoró especialmente la manera en la que el equipo afrontó un partido complejo. El entrenador interino consiguió su tercera victoria consecutiva desde que asumió y llevó al Millonario a los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura .

El técnico destacó la postura de sus dirigidos desde el comienzo y aseguró que River mantuvo su plan incluso después de que Atlético Tucumán quedara con un jugador menos por la expulsión de Franco Nicola. "El rival, el ambiente y la cancha hacen que jugar acá sea complicado. Nosotros vinimos con una postura, jugamos a lo que queríamos", analizó Ponzio en conferencia de prensa.

El entrenador reconoció que su equipo tuvo que atravesar momentos de sufrimiento, especialmente por las virtudes del Decano en las pelotas detenidas. “Sabíamos cuáles eran las armas del rival: en la pelota parada tiene grandes ejecutores. (El gol) se podía venir y en este estadio, con este club, a veces se sufre. Logramos sufrir, logramos jugar y logramos ganar, que es lo principal”, explicó.

Ponzio también se refirió a los cambios que debió realizar durante el encuentro y llevó tranquilidad sobre el estado físico de Tobías Andrada y Tomás Galván. El DT explicó que Andrada sufrió una paralítica durante el primer tiempo, mientras que Galván terminó con una molestia en el tobillo, aunque aclaró que ninguna de las dos situaciones revestía gravedad .

Consultado por los momentos en los que River pierde el control del partido, Ponzio evitó dramatizar y relacionó esas situaciones con el desgaste del equipo. “Por el desgaste que hacemos, es normal que en ciertos momentos le demos la pelota al rival y te dominen. En el fútbol argentino pasa mucho. Es cuestión de trabajo, tenemos semanas largas y tenemos ganas”, sostuvo.

"NADA PARA PREOCUPARSE" Consultado sobre los dos volantes que salieron reemplazados, Leonardo Ponzio llevó tranquilidad de cara a lo que viene en River. "No tienen nada para preocuparse", declaró el DT Millonario, mientras que también analizó el triunfo sobre Atlético… pic.twitter.com/lIFHS5DgtS

El entrenador también habló de lo que viene y del próximo parate por la Fecha FIFA. “Esperemos llegar de la mejor manera, bien físicamente, nos queda un partido. Hay que tener frescura, nivelar la cabeza”, señaló. Además, reconoció la necesidad de aprovechar el descanso para bajar la tensión después de una seguidilla exigente.

El festejo de Ponzio y la remontada de River

El 2-1 de Thiago Almada para que lo festeje Leo Ponzio y todo @RiverPlate pic.twitter.com/HOHT1MMCJA — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 12, 2026

Ponzio cerró la conferencia haciendo referencia a su desaforado festejo después del gol de Thiago Almada, que apareció en el tiempo de descuento para darle a River una victoria agónica. “En mi vida soy así, activo. Ojalá eso no interfiera en los jugadores y que sea una imagen que quede ahí nomás”, expresó entre risas.

El triunfo tuvo además un valor especial por la manera en que se consiguió. Atlético Tucumán se quedó con diez hombres a los 12 minutos por la expulsión de Nicola, River se puso en ventaja a través de Tobías Andrada y el local llegó al empate con Clever Ferreira. Cuando todo parecía terminar igualado, Almada apareció sobre el cierre para darle los tres puntos al Millonario, que alcanzó los 13 puntos y quedó quinto en la Zona B, dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final.