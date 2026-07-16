Atlético Nacional anunció el regreso de Armani con un emotivo video: "El ídolo que prometió volver"
Tras despedirse de River, Franco Armani ya se encuentra en Colombia para volver a calzarse el buzo de Atlético Nacional después de 8 años y medio.
Tras 8 años y medio, Franco Armani dejó de ser jugador de River Plate. Luego de un semestre en el que, condicionado por las lesiones y las grandes actuaciones de Santiago Beltrán, perdió la titularidad y apenas sumó unos pocos minutos, el pasado lunes se despidió del cuadro de Núñez en una emocionante ceremonia.
Y tras su último adiós al Millonario, el Pulpo emprendió viaje a Colombia para concretar su tan esperado regreso al club que lo vio brillar antes de desembocar en la Banda en 2018: Atlético Nacional de Medellín, en el que jugó de 2010 a 2017 y en donde se convirtió en uno de los máximos ídolos de sus 79 años de historia.
El video de presentación de Franco Armani en Atlético Nacional
El Verde Paisa anunció su vuelta este jueves con un emotivo video, que presentaron con un sentido encabezado: "El ídolo que prometió volver. La historia nunca terminó. Solo estaba esperando el momento de escribir un nuevo capítulo. Bienvenido a casa, Franco", reza el posteo.
En cuanto a la pieza audiovisual, que está musicalizada con Arráncamelo de Wos, consta de un compilado de los mejores momentos y consagraciones del arquero argentino durante su primera etapa en el equipo, y un texto de bienvenida: "Cumpliste nuestros sueños. Te fuiste y cumpliste los tuyos. Y ahora volviste a casa, a seguir luchando, a seguir triunfando, a seguir soñando".
Armani acumuló un total de 232 partidos atajados en Atlético Nacional, en los que recibió 180 goles y mantuvo nada menos que 100 vallas invictas. Logró levantar 13 títulos, entre los que se destacan 6 campeonatos de la Primera División de Colombia y la Copa Libertadores 2016. Además, fue dos veces subcampeón de la Sudamericana: en 2014 ante River y en 2016 ante Chapecoense, oportunidad en la que no perdieron la final, sino que le cedieron el trofeo al elenco brasileño a modo de homenaje por la tragedia aérea de Antioquia.