Atlético Nacional anunció el regreso de Armani con un emotivo video: "El ídolo que prometió volver"

Tras despedirse de River, Franco Armani ya se encuentra en Colombia para volver a calzarse el buzo de Atlético Nacional después de 8 años y medio.

Tras 8 años y medio, Franco Armani dejó de ser jugador de River Plate. Luego de un semestre en el que, condicionado por las lesiones y las grandes actuaciones de Santiago Beltrán, perdió la titularidad y apenas sumó unos pocos minutos, el pasado lunes se despidió del cuadro de Núñez en una emocionante ceremonia.

Y tras su último adiós al Millonario, el Pulpo emprendió viaje a Colombia para concretar su tan esperado regreso al club que lo vio brillar antes de desembocar en la Banda en 2018: Atlético Nacional de Medellín, en el que jugó de 2010 a 2017 y en donde se convirtió en uno de los máximos ídolos de sus 79 años de historia.

El video de presentación de Franco Armani en Atlético Nacional @nacionaloficial El Verde Paisa anunció su vuelta este jueves con un emotivo video, que presentaron con un sentido encabezado: "El ídolo que prometió volver. La historia nunca terminó. Solo estaba esperando el momento de escribir un nuevo capítulo. Bienvenido a casa, Franco", reza el posteo.

En cuanto a la pieza audiovisual, que está musicalizada con Arráncamelo de Wos, consta de un compilado de los mejores momentos y consagraciones del arquero argentino durante su primera etapa en el equipo, y un texto de bienvenida: "Cumpliste nuestros sueños. Te fuiste y cumpliste los tuyos. Y ahora volviste a casa, a seguir luchando, a seguir triunfando, a seguir soñando".